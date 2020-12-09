Дед Мороз не придет в гости к детям Алматы - Бекшин

Но подарки от Деда Мороза доставят курьеры-волонтеры.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил на вопрос о том, можно ли пригласить домой Деда Мороза на Новый год, передает zakon.kz.

Он напомнил, что на сегодняшний день согласно постановлению Главного государственного санитарного врача города Алматы от 26.10.2020г. №64 «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы» запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по КВИ среди населения города, в целях недопущения дальнейшего распространения инфекции Департамент СЭК Алматы предлагает детям из малообеспеченных семей осуществлять раздачу подарков курьерами (волонтерами) с соблюдением мер профилактики при наличии СИЗ (маски, перчатки, антисептики и мешки для сбора использованных СИЗ), а также результатов ПЦР - теста, - заключил Бекшин.

Ранее стало известно, что новогодних гуляний, корпоративов, утренников в Алматы не будет из-за угрозы заражения коронавирусом.

Альберт Ахметов

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