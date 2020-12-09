Государство выплатит 3 млн тенге за каждое новое место в общежитии

Новый подход строительства общежитий создал возможность для активного вхождения частного сектора на рынок временного жилья для студентов.

Аналитики отмечают, что гостиничный бизнес переживает не самые лучшие времена. В казахстанских условиях причина низкой наполняемости гостиниц связана не только с нагрянувшим "коронакризисом", но и в целом проблемами сферы гостеприимства. При этом на "соседней полке" находится интересный продукт со свободной нишей, нуждающийся в амбициозных и сильных игроках.

Новый подход строительства общежитий создал возможность для активного вхождения частного сектора на рынок временного жилья для студентов, потенциал которого изучен не в полной мере. Лишь одно сравнение, показывает масштабы этого сегмента – для полной ликвидации дефицита студенческих общежитий весь фонд гостиничных номеров страны необходимо предоставить студентам, а это более 70 тыс. мест. Поэтому, предпринимателям есть смысл подумать над освоением новых видов жилищных услуг.

Социальная значимость проекта создает возможности претендовать на поддержку со стороны государства. Речь не только о базовых условиях, предлагаемых государством в части возмещения капитальных затрат на строительство (до 3,5 млн тенге за 1 койко-место), но и в гибкости механизма, позволяющая:

a) использовать различные вариации кооперации (консорциумы с вузами, местные проекты ГЧП);

b) создавать индивидуальную корзину мер господдержки (земельные участки, льготное кредитование, типовые ПСД);

c) участвовать в механизме без прохождения отбора, с минимальным пакетом документов.

По итогам 2020 года участниками механизма, представленных инвесторами и учебными заведениями, заключены договора по вводу 66 объектов на 22 тыс. мест. Необходимо отметить, что указанное количество мест покроет лишь 1/3 всей имеющейся потребности. Кроме того, контингент студентов к 2035 году увеличится на 25%, что также является аргументом в пользу привлекательности партнерства с государством.

Вместе с тем самым ожидаемым нововведением со стороны инвесторов, а в частности собственников зданий, является увеличение норматива выплат предпринимателям (до 95%), готовых осуществить реконструкцию здания под студенческое общежитие. В настоящее время совместно с профильными государственными органами прорабатываются общие подходы и критерии к зданиям для использования повышенного норматива.

С целью более подробного ознакомления с возможностями и условиями программы предлагаем вам посмотреть первую серию одноминутных презентационных видеороликов.

Остальные серии презентационных роликов доступны на telegram-канале АО "Финансовый центр" по ссылке.

Более подробную консультацию о возможностях участия в программе по строительству студенческих общежитии можно получить по телефонам 8 (7172) 695-127, 8 (705) 198-01-01, либо на сайте – www.studdom.kz.

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