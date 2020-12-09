Эффект Тансари - в Казахстане появилось новое явление

Эффект страшен. Он уничтожает человека, не оставляя ему шансов ни оправдаться, ни продолжать жить обычной жизнью. Ужасно, что быть мужчиной становится просто опасно – ты априори потенциальный насильник или абьюзер.

В Казахстане появилось явление, которое можно назвать "Эффект Тансари". Без суда и следствия, без прокуроров и адвокатов, без судей на людей вешаются ярлыки насильников, педофилов, преступников и выносятся приговоры. Сетевой суд Линча, который в любой момент с легкостью переходит в реальный мир. Почему? Большинство обывателей с легкостью подхватывают навязанное настроение, активно подключаясь к сетевому возмущению и травле, это же так доступно и так просто. Давайте объясню, какой страшный механизм на самом деле запустила Динара Смаилова, известная в медиапространстве как Дина Тансари.

Берется условная жертва насилия (бытового или сексуального – в данном контексте не имеет значения), берется условный насильник и раскачивается ситуация. Обычно Смаилова заставляет жертву снять видео, завести аккаунты в соцсетях и активно персонализировать историю. Сама же Смаилова пишет эмоциональный пост, в котором говорит о случившемся как о доказанном факте, называет условного насильника преступником, правоохранителей и судей обвиняет в необъективности. Более того, Смаилова указывает имя и фамилию определенного ею насильника, рассказывает месте его проживания и даже работы, распространяет фотографии. Поднимается волна негодования в социальных сетях, СМИ пишут об этой истории тексты, ссылаясь на Смаилову как на руководителя общественного фонда "Немолчи.кз", который, и об этом неоднократно говорилось, что он является бездействующим.

При этом историй, когда Смаилова, мягко говоря, ошибалась немало. Некоторые из них подробно расписаны. Но, увы, таймер на бомбе уже запущен. В стране создано колоссальное инфополе, сплошь заполненное новостями об изнасилованиях, надругательствах над детьми или избиении женщин. При этом довольно часто по этим делам нет ни только вынесенного судом приговора, но и даже возбужденных уголовных дел. Однако эффект Тансари делает свое дело и по некоторым делам оказывается достаточно слов самопровозглашенного лидера, чтобы человека уже назвали преступником. У так называемых фэйсбучных масс весьма низкий уровень критического мышления.

Самый последний кейс ужасен. Все мы наблюдаем трагедию, разыгрывающуюся в Актобе. Там задержан бизнесмен, депутат и бывший член Nur Otan Аркадий Ни. Его обвиняют в сексуальных отношениях с лицом, не достигшим возраста согласия. Как все было? 7 декабря в СМИ появилась информация о том, что предпринимателя 1961 года рождения задержали в актюбинском аэропорту и водворили в следственный изолятор. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3-й статьи 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Из подробностей было известно лишь, что бизнесмена подозревают в том, что он неоднократно вступал в связь с девочкой. За первый половой акт, когда девочка была ещё девственницей, бизнесмен якобы заплатил 1 миллион тенге. В последующем якобы за каждый секс депутат платил по 50 тысяч. Встречи происходили на съемных квартирах, которые он арендовал по часам.

Чуть позже поползли слухи, что задержанный – никто иной, как Аркадий Ни. На следующий день информация подтвердилась, когда пресс-служба Актюбинского областного филиала партии Nur Otan сообщила:

По факту задержания депутата маслихата Актюбинской области Аркадия НИ по подозрению в совершении противоправных действий сообщаем, что Комиссия партийного контроля областного филиала "Nur Otan" рекомендовала Бюро Политического совета областного филиала рассмотреть вопрос о лишении Аркадия Ни партийного билета "Nur Otan". Постановлением областного Бюро Политсовета Аркадий Ни исключен из рядов партии "Nur Otan".

Смущает тот факт, как быстро партия открестилась от своего не самого неприметного члена. Но есть и другие моменты, которые заставляют сомневаться в объективности происходящего. Так, ресурс Ratel 8 декабря пишет:

В случае с Ни нашего корреспондента Дмитрия Матвеева начали окучивать еще в субботу (5 декабря – прим. ред.), между делом интересуясь, почему он не публикует сенсацию. Именно по этой причине мы не стали в первом сообщении указывать фамилию задержанного, так как никаких официальных обвинений ему не было предъявлено. А здесь, во-первых, дело о сексе с подростком, во-вторых, высокий статус задержанного. То есть люди в погонах в такой ситуации стараются максимально уклониться от ответа даже в неофициальных беседах.

Также издание обращает внимание на то, что ряд актюбинских пабликов в Инстаграме, "обычно широкой жаткой собирающих любые материалы с нашего и других сайтов", имеющих статус средства массовой информации, сначала разместили информацию о задержании Ни и подробности скандала, а затем "новость снесли как по команде".

Поскольку потерпевшей по уголовному делу проходит несовершеннолетняя девушка, расследоваться оно будет в закрытом формате. Мы не получим ни одного официального комментария ни от одного участника следствия и судебного процесса. Мы в принципе не узнаем, как проходит расследование, и получим в качестве новости только вынесенное судом решение. А будет оно, к моему сожалению, не в пользу Ни. Очевидно, что все происходящее носит спланированный характер.

У меня есть все основания так считать. Во-первых, потому, что изначально несовершеннолетней девушкой было написано заявление в отношении ее матери, ведущий, мягко говоря, спорный образ жизни. По некоторой информации, это было сделано 3 декабря, потом в этой истории каким-то образом появился Ни, и 4 декабря его задерживают. Стремительная операция. Хотя в деле об изнасилованиях и домогательствах должны быть серьезные улики. Заключения экспертов и психологов, что девочка не обманывает, чтобы наговорить на мать. Ну, и главное, такие истории, не всплывают мгновенно.

Во-вторых, сомнительно, что человек такого статуса, положения и материального благосостояния будет "грешить" в родном городе, где его все знают. Имея немалые деньги, он наверняка бы предпочел предаваться низменным страстям, как минимум, в столице или Алматы. И в более комфортных условиях, чем снятые по часам квартиры уездного города.

Однако мало кто пытается задаваться вопросом: а действительно ли Аркадий Ни совершил преступление, в котором его обвиняют? Это уже никому неинтересно – СМИ выдали горячую новость, можно об этом и забыть. И даже если предположить, что вся эта история закончится благополучно для бизнесмена, на его репутации можно будет поставить крест – ярлык педофила останется с ним навсегда.

События в Актюбинске стали возможны по одной причине: благодатную почву для подобных обвинений уже несколько лет готовила Смаилова. И теперь ничего не стоит, пожиная плоды ее экстремисткой деятельности, разбрасываться обвинениями в адрес любого неугодного. И обывателю не важен будет даже сам факт – было или не было. Главное, запустить информационную волну.

Вопрос предотвращения насилия или вынесения наказания за него актуален не только в Казахстане. И с этим, разумеется, необходимо работать. Но важно помнить одну важную вещь: обвинить человека можно в одну минуту, но жить ему потом с этим обвинением всю жизнь.

Именно поэтому такие ситуации должны рассматриваться следствием, а не блогерами, а приговоры обязаны выноситься судьями, а не Динарой Смаиловой.

Напомню, кейс из российской криминальной истории. Осенью 2018 года две несовершеннолетние девушки из Москвы обвинили 59-летнего Сергея Жалобу в домогательствах. По их словам, мужчина зашел за ними в подъезд, показал им свои половые органы и убежал. Кроме слов девушек никаких доказательств представлено не было, но кейс попал в социальные сети и вызвал бурю эмоций и праведного гнева, но спустя некоторое время одна из девочек призналась, что оговорила мужчину, и ее мать Ирина Толмасова попробовала остановить следствие. Она написала заявления в суд и в прокуратуру, где попросила еще раз допросить свою дочь и пересмотреть обвинение Сергея, но было уже поздно. Машина набрала ход. Отчаявшись, женщина записала видеообращение к Резиденту Путину, где попросила правосудия, а 23 октября Кузьминский суд Москвы приговорил 61-летнего Сергея Жалобу к 13 годам строгого режима. Его признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

В начале октября этого года калининградская школьница написала на своей странице в Twitter, что отчим пытался надругаться над ней. Она добавила, что сама виновата в произошедшем, потому что сидела дома в белье и школьной рубашке. Через несколько дней история завертелась такая, что сериалы отдыхают. Пост девушки опубликовали в одном из сообществ во "ВКонтакте". Администрация паблика не стала скрывать фотографию девушки и ее ник. Жительница Калининграда обратилась к модераторам с просьбой удалить запись. Услышав отказ, девушка обратилась к своим подписчикам. После этого ситуация получила огласку. Один из пользователей сети нашел школу, в которой учится девушка, и поведал руководству заведения о ее проблеме с отчимом. Тот, в свою очередь, обратился в полицию. Было заведено дело. Однако вскоре закрыто за отсутствием состава преступления. В официальном комментарии правоохранительных органов говорится, что в ходе проверки слова девушки не нашли подтверждения.

Эффект Тансари страшен. Он уничтожает человека, не оставляя ему шансов ни оправдаться, ни продолжать жить обычной жизнью. Ужасно, что быть мужчиной становится просто опасно – ты априори потенциальный насильник или абьюзер. Не зря появился такой термин, как токсичная маскулинность. Нас убеждают в том, что мужчины по природе своей бесконечно самоутверждаются. И чаще всего это якобы происходит через насилие над женами, детьми или выражается в иных деструктивных формах.

Складывающаяся тенденция и уже созданный эффект Тансари не просто губительны для общества, это – инструменты устранения неугодных. Такой 1937-ой на новый лад.

Автор: Денис Кривошеев

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