Банкротство граждан: три года практики и реальные выводы

Закон Республики Казахстан "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан" действует уже третий год, и сегодня можно говорить о первых содержательных результатах его применения.

При этом важно сразу обозначить ключевую вещь: сам по себе институт банкротства не является универсальным решением проблемы закредитованности. Это лишь один из инструментов, направленных на помощь гражданам, оказавшимся в состоянии неплатежеспособности.

На сегодняшний день мы видим реальные цифры: более 62 тысяч граждан освободились от долгов через внесудебное банкротство, еще 506 человек прошли через судебную процедуру. Суммарно это позволило списать обязательства на сумму более 230,5 млрд тенге.

Помог ли закон снизить закредитованность? Безусловно, он дал шанс тем, кто оказался в тупике. Однако накопленные годами долги невозможно ликвидировать моментально, это долгосрочный процесс, требующий комплексного подхода.

Поскольку институт банкротства для нашей страны новый, практика постоянно подсвечивает зоны, требующие корректировки. Мы стремимся к тому, чтобы закон был максимально адаптивен и доступен.

Поправки от июня 2024 года кардинально изменили подход к восстановлению платежеспособности. Мы убрали жесткие требования по отсутствию платежей в течение 12 месяцев и наличию имущества для этой процедуры. Результат налицо, если раньше за ней обращались единицы, то сегодня число участников выросло до 883.

Мы упростили подачу заявлений на внесудебное банкротство, исключив обязательное подтверждение мер по урегулированию долга, если он не погашается более года. Это значительно снизило количество необоснованных отказов.

Теперь процедура охватывает долги не только перед банками и МФО, но и перед организациями, которые ранее кредитовали население, но не имели соответствующего статуса.

Поправки 2025-2026 годов носят уже более точечный, но важный характер. Например, с января 2026 года ломбарды были исключены из списка кредиторов для внесудебного банкротства. Это может показаться ограничением, но на деле это защита прав заемщика. Специфика ломбардов в том, что их займы всегда обеспечены залогом, который реализуется при первой же просрочке. Срок отсутствия платежа там физически не может превысить 12 месяцев. Ранее наличие "живого" договора с ломбардом блокировало человеку доступ к банкротству по другим, более крупным безнадежным долгам. Теперь этот барьер снят.

Один из частых вопросов что считать "погашением" долга? Согласно закону, любой платеж свыше 1 МРП (даже если это принудительное взыскание со счета) обнуляет 12-месячный срок ожидания. Закон не разделяет добровольные выплаты и взыскания судебных исполнителей: и то и другое считается платежом.

Также важно развеять миф об ограничении прав пенсионеров. Статус или возраст не являются преградой. Более 600 пенсионеров уже успешно признаны банкротами. Отказ возможен только при наличии имущества или стабильных платежей, покрывающих долг, что логично вытекает из самой сути неплатежеспособности.

Для тех, кто совмещает статус физического лица и индивидуального предпринимателя (ИП), действует иной порядок, им необходимо обращаться в суд в рамках закона "О реабилитации и банкротстве". При этом в деле будут рассмотрены все долги в совокупности: и личные, и предпринимательские.

Вопрос оплаты услуг финансового управляющего (сейчас это 85 000 тенге в месяц) часто вызывает дискуссии. Мы придерживаемся принципа справедливости, труд управляющего должен быть оплачен согласно Конституции. Однако для социально уязвимых слоев населения без имущества расходы берет на себя государство. В остальных случаях закон позволяет гибко договариваться о сроках оплаты, например, после завершения процедуры или через план восстановления платежеспособности.

Что касается оценки имущества, то предоставление готового отчета при подаче заявления в суд – это право, а не обязанность должника. Это сделано специально, чтобы не обременять человека лишними тратами на старте.

Интересно, что со временем появились граждане, которые просят "отменить" их банкротство. Люди начинают осознавать последствия:

1. 5-летний запрет на получение новых займов и участие в залогах.

2. Повторное банкротство возможно только через 7 лет.

3. Мониторинг финансового состояния в течение 3 лет после процедуры.

Статус "банкрот" в публичных реестрах иногда снижает доверие партнеров по бизнесу или мешает карьерным планам. Поэтому банкротство – это крайняя мера, а не легкий способ уйти от ответственности. К этому решению нужно подходить с полным пониманием того, как изменится ваша жизнь в ближайшие годы.