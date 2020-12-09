Справки из наркологии и психдиспансера для получения прав больше не нужны
Все данные будут интегрированы из баз этих учреждений в общую базу.
Для получения водительских прав больше не понадобятся справки из наркологии и психдиспансера, сообщает zakon.kz.
Вопрос осуществления проверок по нахождению на психо- и наркодиспансерных учетах МВД решит по-другому.
Эти данные будут интегрированы из баз этих учреждений в общую базу. Таким образом специалисты ЦОНов при выдаче водительских удостоверений через информационные ресурсы смогут в любой момент проверить, состоит заявитель на учете или нет.
Читайте также: Перед покупкой автомобиля можно будет узнать историю его регистраций
Ни в одном спецЦОНе нет сотрудников полиции. В оказании государственных услуг они участвуют дистанционно, через информационные системы.
Оказание услуг происходит по следующей схеме:
– заявитель обращается в обычный Центр обслуживания населения либо специализированный ЦОН;
– работник ЦОНа осуществляет прием документов на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта, выдачу водительского удостоверения, прием практических и теоретических экзаменов и другие виды услуг;
– офицеры полиции рассматривают электронные заявки дистанционно, при этом система распределяет их между сотрудниками в произвольном, рандомном порядке.
МВД проводит последовательную цифровизацию, и в цифровой формат переведены уже около 90% государственных услуг ведомства, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!