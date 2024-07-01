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Нужно ли работникам образования обновлять справки из нарко- и психдиспансера каждый год

Школьники, ученики, школа, ученики средних классов , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 14:39 Фото: akorda.kz
Нужно ли работникам образования ежегодно обновлять справки из нарко- и психдиспансеров, а также о судимости?На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно Трудовому кодексу, для заключения трудового договора в сфере образования, воспитания, организации отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, культуры и искусства с участием несовершеннолетних сотрудник представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении уголовных правонарушений, таких как: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, экстремистское или террористическое преступление, торговля людьми.

"Вместе с тем трудовым законодательством ежегодного обновления справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении уголовного правонарушения не предусмотрено", – говорится в ответе. 

Ранее мы рассказали, кто из работников обязан проходить вводный инструктаж по технике безопасности.

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