Снимать отпечатки пальцев у казахстанцев планируют с 1 января 2023 года

В настоящее время вышеуказанные поправки в закон проходят процедуру отработки в Парламенте РК.

В Казахстане 30 декабря 2016 года был принят закон "О дактилоскопической и геномной регистрации", который должен был вступить в силу с 1 января 2021 года. Однако МВД выступило с предложением перенести сроки ввода закона. Почему это произошла и зачем нужна дактилоскопическая регистрация zakon.kz рассказала и.о.директора департамента внутренних и внешний коммуникаций МВД РК А.Махамбетова.

МВД совместно с заинтересованными государственными органами внесло предложения о переносе сроков введения отдельных норм законов в части дактилоскопической регистрации с 1 января 2023 года. В настоящее время вышеуказанные поправки в закон проходят процедуру отработки в Парламенте РК, - сообщила она.

Вместе с тем она отметила, что процедуру дактилоскопической регистрации казахстанцы будут проходить только при получении паспорта или удостоверения личности в связи с достижением 16-летнего возраста, а также при замене документов в связи с истечением их срока действия или утере.

Так, согласно закону дактилоскопической регистрации подлежат:

- граждане, претендующие на получение паспорта или удостоверения личности гражданина РК;

- граждане Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, в отношении которых принято решение о выдаче удостоверения личности моряка РК;

- иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК;

- иностранцы и лица без гражданства, претендующие на получения вида на жительство, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца;

- иммигранты, прибывшие в Казахстан в качестве домашних работников с целью выполнения работ у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве;

- иностранцы и лица без гражданства, подлежащие выдворению за пределы территории РК либо подпадающие под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных РК;

- иностранцы и лица без гражданства при получении виз РК;

- иностранцы и лица без гражданства при пересечении Государственной границы Казахстана.

Что такое дактилоскопическая и геномная информация

Дактилоскопическая информация – это биометрические данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека, позволяющие установить его личность и персональные данные. Электронный код папиллярных узоров будет содержаться в биометрических паспортах и удостоверениях граждан РК.

Как пояснили в МВД, дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена, то есть в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков и уникальный идентификатор, персональные данные ФИО и ИИН в ней отсутствуют.

Кроме того, согласно закону, дактилоскопическая информация относится к персональным данным ограниченного доступа.

Для защиты от неправомерного доступа право доступа к информации по идентификатору будет только у администратора базы по санкционированному запросу.

В дальнейшем после наполнения базы данных дактилоскопической информацией государственные органы РК смогут усовершенствовать оказание госуслуг с учетом дактилоскопической информации, внесенной в удостоверения личности и паспорта, - пояснила Махамбетова.

Кто будет собирать эти данные?

Сбор отпечатков пальцев будет производиться сотрудниками миграционной службы при обращении казахстанцев за получением документов, удостоверяющих личность, в центрах обслуживания населения.

Дактилоскопирование будет производиться с помощью дактилоскопических сканеров.

В исключительных случаях, когда применение сканера невозможно, например, в силу состояния здоровья человека, предусмотрено применение традиционного краскового метода.

Зачем нам дактилоскопическая регистрация?

Внесение в документы, удостоверяющие личность, дополнительного биометрического параметра (отпечатки пальцев) направлено на защиту прав и персональных данных гражданина, а также на усовершенствование биометрической идентификации физических лиц, что позволит защитить документы от подделок, их владельцев от мошеннических и других преступных действий.

Как отметили в МВД, согласно рекомендациям ICAO в проездных документах граждан должно быть не менее двух биометрических идентификаторов гражданина, в данном случае это цветная цифровая фотография и дактилоскопические отпечатки пальцев рук.

При прохождении пограничного контроля, кроме взгляда в камеру, казахстанцам нужно будет ещё и прикладывать палец к сканеру.

Как отметили в МВД, во всем мире совершенствуют прохождение паспортно-визового контроля, формы идентификации личности и переходят к выдаче документов с биометрическими данными – цифровая фотография, отпечатки пальцев, изображение радужной оболочки глаза и т.д.

ICAO – специализированное учреждение ООН. Одной из основных функций является принятие международных стандартов и рекомендаций к машиносчитываемым проездным документам (паспортам). Казахстан еще в 1992 году ратифицировал Соглашение комитате ООН – ИКАО о биометрических параметрах документов, удостоверяющих личность.

Что такое геномная регистрация

Под геномной информацией понимается кодированная по строго определенным правилам совокупность символов в виде сочетания букв и цифр об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) человека.

Геномная база данных будет создаваться в целях профилактики преступлений и идентификации погибших.

Сбору ДНК-данных подлежат осужденные за отдельные виды преступления и неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий, неопознанные трупы.

Родственники без вести пропавших граждан смогут сдавать геномную информацию на добровольной основе с письменного согласия.

Сбор этой информации возлагается на ОВД при участии ДНК-лабораторий, органов судебной и судебно-медицинской экспертиз Минюста.

Процесс ограничится отбором слюны с внутренней стороны щек.

Полученные геномную информацию или геномный профиль в большинстве случаев государство намерено хранить 25 лет с момента сбора.

Геномной регистрации подлежат:

- лица, осужденные за совершение уголовных правонарушений, перечень которых определен законом "О дактилоскопической и геномной регистрации";

- неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе досудебного расследования по нераскрытым тяжким или особо тяжким уголовным правонарушениям, а также всех категорий уголовных правонарушений против половой неприкосновенности и половой свободы личности;

- биологические родственники без вести пропавших граждан, в первую очередь, родители и дети, а при их отсутствии другие биологические родственники в зависимости от степени родства;

- неопознанные трупы.

Что будет при отказе от дактилоскопической и геномной регистрации?

В законе предусмотрена ответственность за отказ от прохождения дактилоскопической и геномной регистрации.

Так, отказ от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации – влечет штраф в размере 2 МРП.

Отказ иностранцев или лиц без гражданства от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации – влечет административное выдворение за пределы РК.

За отказ граждан РК, иностранцев или лиц без гражданства от прохождения обязательной геномной регистрации предусмотрен штраф в размере 5 МРП.

Уклонение от прохождения геномной регистрации лица, осужденного условно, влечет ответственность, предусмотренную статьей 176 УИК вплоть до отмены условного осуждения.

Подготовила Лариса Черненко

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