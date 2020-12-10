Подмена младенцев в роддоме Павлодара: семьи намерены обжаловать решение суда

Истцы не согласны с решением суда.

35 лет назад в Павлодарской области на свет появились двое младенцев. Их назвали Ержан Куанышев и Нариман Хамитов. В этом году оба узнали, что в родильном отделении больницы их подменили. Семьи подали в суд на больницу и Управление здравоохранения области, но проиграли. Суд сказал, что больницы больше не существует, соответственно, некому возмещать моральный вред. Семьи не согласны с решением суда, они намерены его обжаловать, передает zakon.kz.

8 июля 1985 года в Железинской районной больнице на свет появились два мальчика Ержан и Нариман. По сообщению журналиста Салауата Игликова, всю жизнь им указывали на то, что они не похожи на своих родителей. Шло время. У них появились общие друзья, которые нашли сходства во внешности 35-летних мужчин и их родителей. В итоге Нариман Хамитов поехал сдать тест на ДНК и был шокирован, когда узнал результаты. Оказалось, что и мать, и отец ему не родные.

Шаг за шагом выяснилось, что его биологическими родителями являются мама и папа Ержана Куанышева. Семьи в итоге решили подать в суд на больницу и Управление здравоохранения о возмещении морального вреда и привлечении виновных к ответственности.

На прошлой неделе суд отказал в удовлетворении иска. Причина – роддом давно ликвидирован, кто отвечает за больше не существующую больницу неизвестно. Также суд не установил, по чьей конкретно вине подменили младенцев. Вдобавок в суде не были предоставлены доказательства вины больницы и Управздрава. Но зато там признали, что передача детей не своим биологическим родителям – доказанный факт. Поэтому прокурорам Павлодарской области придется провести проверку.

Истцы не согласны с этим решением.

По решению суда вышло так, что в деле нет виновных. Суд выписал частное представление прокуратуре разобраться о возможной подмене детей в родильном доме. Как может быть возможная подмена детей, если уже факт налицо: дети росли не в своих родных семьях? При этом в иске он нам отказал в связи с тем, что больница якобы была ликвидирована. Якобы больница не является правопреемником Железинского роддома, в котором рожали матери. Получается, за халатность никто не понесет ответственности. Мы с этим полностью не согласны, - сказала супруга Наримана Хамитова – Махаббат Хамитова.

Истцы намерены обжаловать решение суда.

Наше несогласие с указанным решением суда основано на том, что мы считаем, что суд не установил фактические обстоятельства дела, не рассмотрел это дело полно и всесторонне, - говорит адвокат Данияр Магзумов.

По его словам, суд говорит, что истцы не предоставили доказательства вины работников больницы. Но это не так, Нариман Хамитов обращался в правоохранительные органы. Однако его заявление было списано в номенклатуру за давностью лет.

То есть со своей стороны мы приняли меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, - пояснил адвокат.

А вот представители больницы и Управления здравоохранения не предоставили доказательств того, что подмена детей произошла не по вине работников роддома. Также ответчики не предоставили суду доказательств того, что имущество ликвидированной больницы не перешло в пользование и распоряжение вновь образованной Железинской районной больницы. То есть доводы о правопреемстве не были проверены, считает сторона истца.

Все эти доводы мы конечно отразим в апелляционной жалобе, а также повторно обратимся в правоохранительные органы для пересмотра нашего заявления о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, - заявил адвокат Магзумов.

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