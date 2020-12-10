Благотворительный фонд "Қасиетті жол" вернулся в привычный формат работы после карантина

За время карантина работники фонда научили родителей активно вовлекать детей в процесс жизни всей семьи.

После долгой работы в дистанционном режиме, ОБФ "Қасиетті жол" провел два оффлайн-заезда в столичном РЦ "Қасиетті жол" и четыре - в Центре раннего вмешательства "Kzhol Balapan". В первом центре реабилитацию прошли 99 детей, во втором - 120 деток.

Отметим, что проект "Здоровые дети" реализуется фондом "Қасиетті жол" совместно с Фондом развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust". Дети из малообеспеченных семей проходят реабилитацию в трех учреждениях: РЦ "Kzhol Shymkent", РЦ "Қасиетті жол" (Нур-Султан) и Центре раннего вмешательства "Kzhol – Balapan".

Подопечные фонда "Қасиетті жол" - дети с диагнозом церебральный паралич - получают комплекс услуг в реабилитационных центрах: лечебная физкультура, физиотерапия, кондуктивная терапия, кружковая деятельность а также занятия с педагогами - дефектологами, логопедами, трудотерапевтами, эрготерапевтами, психологами. Для родителей организуются специальные тренинги и мастер-классы.

Фонд основательно подготовил свои реабилитационные центры к принятию детей, и устранил все факторы риска. Совместно с эпидемиологами городских больниц были проработаны вопросы по санэпидрежиму. Все специалисты перед поступлением на работу сделали ПЦР-анализы на COVID-19 и только при отрицательном результате были допущены к работе.

Долгожданному возвращению в РЦ "Қасиетті жол" г. Нур-Султан очень рада Манат, мама Ахмедиара, ведь ее сын за время посещения реабилитационных процедур достиг колоссальных результатов.

Первый раз мы с Ахмедиаром пришли в этот центр в три года, нам поставили диагноз – диплегия нижних конечностей. Мы ничего не умели - только переворачивались и ползали. Но уже через 5 дней после комплексных занятий он встал возле стены и начал включать и выключать свет самостоятельно – для нас это было большой победой! - отметила женщина.

Сейчас Ахмедиару 5 лет, за два года у него много личных побед. В 2019 году мальчик сделал первые шаги, а в этом году уже научился кататься на велосипеде. Во время реабилитации малыш также произнес свои первые слова: "мама" и "папа".

Конечно, мы столкнулись с небольшими трудностями при онлайн-реабилитации, но специалисты центра очень старались, за что мы им благодарны. Мы рады, что этот заезд проходил в привычном нам режиме, - отметила Манат.

Ситуация с пандемией и карантинными мерами внесла большие коррективы в работу реабилитационных центров фонда. Но команда "Қасиетті жол" не оставила детей без внимания, они продолжили занятия в дистанционном режиме.

За время карантина работники фонда научили родителей активно вовлекать детей в процесс жизни всей семьи. Мамы и папы стали более активными и начали замечать результаты, которым они ранее не придавали значения. Они осознали, что в реабилитации нет мелочей. Большинство родителей назвали онлайн-реабилитацию правильным решением, и отметили, что записались бы на такой курс снова, а также порекомендовали бы его другим родителям.

Эти оценки подтверждаются и результатами: в двигательной сфере процент детей, начавших держать голову, сидеть, стоять и ходить примерно такой же, как и во время офлайн-реабилитации. А результаты по речевому развитию даже превышают. Мы это связываем с тем, что дети находятся в привычной среде, родители имеют возможность практиковать свои навыки преподавания не только в течение урока, но и в течение всего дня, и для этого не надо специальных приспособлений и условий, - говорит директор РЦ "Қасиетті жол" Айнур Нурхожаева.

Работа благотворительного фонда сложная, насыщенная, иногда сверхурочная. Сложна она эмоционально – хочется помочь всем, но не всегда это получается. Представители фонда "Қасиетті жол" признаются, что им придает сил осознание причастности к большому и важному делу, которое приносит счастье многим семьям.

Наш 2020 год был интересным, непростым и насыщенным. Но мы бы не справились сами. Спасибо вам, что вы активно принимали участие в профессиональной благотворительности в 2020 году, - отметили в фонде.

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