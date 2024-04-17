Директора благотворительного фонда заподозрили в мошенничестве

Полиция задержала директора благотворительного фонда More life, которую подозревают в присвоении денег, собранных на лечение детей, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, обратились несколько жителей Актобе с заявлением в отношении представителей фонда More life.

"По словам потерпевших, директор фонда завладела деньгами под предлогом оказания помощи в сборе денежных средств на лечение. По уголовному делу проходят шесть потерпевших, общий ущерб составил более 30 млн тенге, собранных неравнодушными гражданами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из случаев в 2023 году между фондом и родителями ребенка, нуждающегося в лечении, был заключен договор. После сбора необходимой суммы фонд направил на лечение родителей с ребенком в Минск (Беларусь) без денег.

"Фонд под различными предлогами перевод денег не осуществил. В итоге ребенок не получил должного лечения, и родители оказались без помощи в другой стране. По факту мошенничества проводится досудебное расследование. В рамках расследования направлены международные поручения для проведения следственных действий", – подчеркнули в полиции.

Также сообщается, что подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий указанного фонда, обратится незамедлительно в полицию.

О том, какие мошеннические схемы распространены в Казахстане можно, прочитать здесь.