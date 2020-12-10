"Кина не будет!" В полиции Казахстана разъяснили решение ООН по марихуане

В МВД РК отмечают, что марихуана - это самый злоупотребляемый незаконный наркотик в мире. И в Казахстане статус каннабиса пересматриваться не будет.

2 декабря комиссия ООН приняла решение убрать марихуану из списка 4 Единой конвенции о наркотиках 1961 года - перечня наркотических веществ, требующих наиболее жесткого контроля. Некоторые восприняли этот момент, как возможную легализацию каннабиса. Однако это не так. Каннабис остается в списке наркотиков, запрещенных к обороту. А исключение его из списка 4 позволяет странам, присоединившимся к Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 года, корректировать механизмы контроля над марихуаной, например, в медицинских целях. В связи с этим сайт zakon.kz обратился в МВД Казахстана с просьбой ответить, изменится ли позиция страны относительно марихуаны после решения ООН.

В ведомстве сообщили, что Казахстан является участником Комиссии ООН по наркотическим средствам и принимал участие в рассмотрении рекомендаций Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости по корректировке механизмов контроля над каннабисом и веществ, связанных с ним.

На 63-й сессии Комиссии, состоявшейся в Вене 2 декабря, обсуждали шесть рекомендаций ВОЗ относительно изменения контроля за каннабисом и смолой каннабиса. В результате Комиссия большинством голосов отклонила пять из них. Шестая поправка, о которой и идет речь, была принята с перевесом в один голос. Казахстан, в числе 25 государств-членов Комиссии, голосовал против исключения каннабиса из списка наркотических веществ, требующих наиболее жесткого контроля.

Как рассказал и.о. Департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК А. Махамбетов, в список 4 включены отдельные вещества из числа наркотиков списка 1, запрещенных к обороту. При этом, эти вещества требуют дополнительных специальных мер контроля на усмотрение каждого государства. В настоящее время список 4 Конвенции содержит только четыре вещества: каннабис, героин, дезоморфин и кетобемидон.

Для некоторых стран мира, где употребление и даже продажа (для личного употребления) марихуаны декриминализированы полностью или частично (Уругвай, Канада, Израиль, ряд штатов в США, Голландии, Испании и др.) это решение комиссии ООН по сути не играет никакого значения. Как же оно может отразиться на Казахстане?

Принятая поправка на Казахстан не окажет какого-либо существенного влияния. Все меры государственного контроля, действовавшие для марихуаны ранее, продолжают действовать. В том числе, уголовная ответственность за участие в ее культивировании, производстве, хранении, сбыте, контрабанде и и иных видах преступлений, - отметил на этот вопрос Махамбетов.

Более того, Казахстан, в случае возникновения необходимости, может и ужесточить наказание за преступления, связанные с каннабисом. Это позволяет Конвенция ООН.

В МВД РК отмечают, что марихуана - это самый злоупотребляемый незаконный наркотик в мире. И в Казахстане статус каннабиса пересматриваться не будет.

Полагаем, что любые действия, направленные на ослабление мер контроля каннабиса, окажут негативное влияние на состояние наркоситуации в стране, учитывая собственную природную базу произрастания наркосодержащей конопли в Шуской долине, - пояснил Махамбетов.

Что касается использования марихуаны в медицине, в МВД отметили, что в нашей стране не запрещается использование наркотических средств в научных и учебных целях юрлицам, имеющим лицензию на эту деятельность. Однако там ставят под вопрос целесообразность этого.

В настоящее время препараты на основе конопли отсутствуют в перечне лекарственных препаратов, рекомендуемых ВОЗ. При формировании позиции Казахстана в отношении каннабиса было высказано убеждение, что изменение мер контроля может обсуждаться лишь после получения надежных научных данных о безусловной эффективности терапевтического применения каннабиса в сравнении с медицинскими препаратами, не вызывающими зависимость. Или после подтверждения их терапевтического преимущества по сравнению с другими подконтрольными веществами, - отметили в МВД РК.

Там также ссылаются и на позицию ООН об использовании каннабиса в медицине. В докладе Организации объединенных наций о наркотиках за 2018 год указано, что каннабиноиды не применяются для лечения ни одного из заболеваний. Они не влияют на течение самой болезни, а способны лишь смягчить симптомы некоторых заболеваний.

Да, во многих странах мира применяют препараты с содержанием каннабиноидов. В ООН в 2018 году отмечали, что их применение основано на предположении о способности снимать широкий спектр симптомов, хотя достоверное подтверждение их безопасности и эффективности отсутствует.

Со статусом марихуаны в МВД определились - менять его в Казахстане не собираются. Соответственно, не намерены пересматривать и тяжесть наказания за преступления, связанные с ней.

В части позиции наказания за распространение и хранение марихуаны, как отмечалось ранее, все меры госконтроля, действовавшие для марихуаны, продолжат действовать, - отмечают в МВД.

Что же касается отсылки на некоторые страны мира, где с употреблением и распространением марихуаны не так строго, как у нас, в МВД ответили следующее:

Н ельзя однозначно утверждать, что продажа марихуаны не является криминальным событием в большинстве стран Европы. В ряде стран: Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Израиль, Чехия, Швейцария, Мексика, Нидерланды, Бразилия, декриминализировано употребление наркотиков и хранение определенного количества (в небольших количествах) наркотиков для собственного употребления (частного владения). То есть наркопотребление не влечет уголовной ответственности. В Казахстане немедицинское потребление наркотических средств, психотропных вещества, их аналогов влечет наказание, не связанное с лишением свободы.

Но при этом в ведомстве рассказали, что с учетом того, что наркомания является социально значимым заболеванием, в некоторых странах есть административные меры воздействия на наркопотребителей, совершающих противоправные действия. Например, в США есть наркосуды, а в Португалии - специальные комиссии.

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