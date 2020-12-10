Четверых предпринимателей по делу экс-акима Искакова не стали судить

В их отношении уголовные дела прекратили из-за деятельного раскаяния.

Сегодня, 10 декабря, вынесен приговор бывшему акиму Кызылординской области Куанышбеку Искакову. В Антикоррупционной службе рассказали, кто еще был с ним на скамье подсудимых, передает zakon.kz.

Искакова признали виновным по ст. 190 ч.4 УК РК и приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии среднего режима. Вместе с ним по той же статье осудили:

его заместителей Имандосову и Дельмуханову на 6 лет лишения свободы

родственника Искакова Досмаилова на 5 лет лишения свободы

доверенное лицо бывшего акима области Искакову на 5 лет лишения свободы.

Их обвиняли в хищении денежных средств фонда "Сыр Мейірімі", сформированных за счет перечисления однодневной заработной платы госслужащих Кызылординской области и предназначенных для проведения ремонтно-восстановительных работ в Арыси.

Следует отметить, что по данному делу к уголовной ответственности в общей сложности привлечено 10 лиц. Помимо вышеназванных 5 подсудимых в преступную схему были вовлечены 4 предпринимателя и бывший руководитель управления строительства Кызылординской области, в отношении которых уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в Антикоре.

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