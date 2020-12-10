Суд вынес приговор экс-акиму Кызылординской области Искакову

Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

Бывшего акима Кызылординской области Куанышбека Искакова признали виновным и приговорили к 7 годам лишения свободы, передает zakon.kz.

В Кызылординском городском суде №2 огласили приговор по делу эск-акима области. Искакова приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии среднего режима. Его лишили возможности занимать должности в государственных, национальных и квазигосударственных организациях.

Ранее прокурор просил назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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27 марта этого года появились слухи о задержании акима Кызылординской области Куанышбека Искакова. На следующий день Президент Касым-Жомарт Токаев освободил его от должности. Еще через день появилась официальная информация о том, что экс-акима поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Искаков путем обмана и злоупотребления доверием завладел 80 млн тенге, которые были пожертвованы для восстановления города Арысь, в котором произошли взрывы на складах боеприпасов. Эти деньги хранились в общественном фонде "Сыр мейірімі". Следствие считает, что руководитель фонда перевела деньги на счета нескольких строительных фирм. Деньги в дальнейшем должны были обналичить для передачи бывшему акиму области.

По этому делу проходят еще четверо - бывшие замакима области и два предпринимателя.

Куанышбек Искаков занимал должность акима с 28 июня 2019 года. До этого он работал заместителем акима области, руководителем инспекции финансового контроля, начальником Налогового департамента по Мангистауской области.

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