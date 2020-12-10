Об аудите в Министерстве финансов рассказали Президенту
Главе государства сообщили об итогах аудита Министерства национальной экономики по вопросу формирования трансфертов общего характера.
Фото : акорда10 декабря 2020, 17:23
Глава государства принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных результатах деятельности Счетного комитета с начала текущего года и исполнении его поручений, - сообщили в Акорде.
Главе государства сообщили об итогах аудита Министерства национальной экономики по вопросу формирования трансфертов общего характера.
Также были обсуждены актуальные проблемы межбюджетных отношений и регионального развития. Касым-Жомарт Токаев поручил вынести рассмотрение данного вопроса на заседание Высшего совета по реформам.
Президент дал Наталье Годуновой ряд конкретных поручений.
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