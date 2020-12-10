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Об аудите в Министерстве финансов рассказали Президенту

Главе государства сообщили об итогах аудита Министерства национальной экономики по вопросу формирования трансфертов общего характера.

Фото : акорда10 декабря 2020, 17:23

Глава государства принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных результатах деятельности Счетного комитета с начала текущего года и исполнении его поручений, - сообщили в Акорде.

Главе государства сообщили об итогах аудита Министерства национальной экономики по вопросу формирования трансфертов общего характера.

Также были обсуждены актуальные проблемы межбюджетных отношений и регионального развития. Касым-Жомарт Токаев поручил вынести рассмотрение данного вопроса на заседание Высшего совета по реформам.

Президент дал Наталье Годуновой ряд конкретных поручений.


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