Об аудите в Министерстве финансов рассказали Президенту

Главе государства сообщили об итогах аудита Министерства национальной экономики по вопросу формирования трансфертов общего характера.

Глава государства принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных результатах деятельности Счетного комитета с начала текущего года и исполнении его поручений, - сообщили в Акорде.

Главе государства сообщили об итогах аудита Министерства национальной экономики по вопросу формирования трансфертов общего характера.

Также были обсуждены актуальные проблемы межбюджетных отношений и регионального развития. Касым-Жомарт Токаев поручил вынести рассмотрение данного вопроса на заседание Высшего совета по реформам.

Президент дал Наталье Годуновой ряд конкретных поручений.

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