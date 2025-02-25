Министерство нацэкономики будет выполнять ряд новых важных функций
В пояснительной записке говорится, что поправки разработаны, чтобы привести Положение о Министерстве национальной экономики РК в соответствие с Бюджетным кодексом.
Обновленный перечень полномочий направлен на совершенствование государственного планирования, бюджетной и инвестиционной политики, управление государственными финансами и контроль за реализацией государственных инвестиционных проектов.
Среди ключевых нововведений – установление порядка формирования отчетности о развитии государственных органов, разработка долгосрочного прогноза экономического развития страны, контроль за государственным заимствованием и квазигосударственным долгом.
Ведомству планируют добавить следующие новые функции:
- разработка совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета долгосрочного прогноза развития РК;
- определение порядка, сроков разработки, структуры и содержания долгосрочного прогноза развития РК и взаимодействия государственных органов;
- определение порядка, сроков разработки и структуры разделов прогноза социально-экономического развития, в том числе прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;
- определение порядка цены отсечения по согласованию с Национальным банком РК;
- разработка правил проведения экспертизы проектов общестранового значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Национального фонда РК путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния, а также рассмотрения наличия альтернативных источников финансирования таких проектов;
- определение порядка планирования и мониторинга трансфертов общего характера;
- определение перечня целей заимствований местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
- определение лимита внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора и перечня субъектов квазигосударственного сектора, которым предоставлено право привлечения внешних займов, для включения в проект республиканского бюджета;
- определение и утверждение порядка и формы предоставления информации субъектами квазигосударственного сектора об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет;
- определение порядка формирования отчета по выполнению планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора отчета о результатах мониторинга планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора и оценки реализации планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора;
- определение порядка проведения обзора расходов, определения целей, тем, объектов, критериев, объема (охвата), уровня, временных рамок, периодичности;
- согласование критериев по кредитоспособности заемщика;
- согласование порядка включения финансовых агентств в перечень финансовых агентств, получающих бюджетные кредиты из республиканского бюджета без обеспечения;
- согласование процедуры по предоставлению бюджетных кредитов, в том числе перечень документов, необходимых при их представлении;
- согласование порядка контроля за использованием бюджетного кредита по целевому назначению и наличием обеспечения исполнения обязательств по нему;
- определение порядка формирования аналитического отчета о бюджетных рисках;
- определение порядка оценки состояния долговых обязательств государственного сектора совместно с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
- согласование порядка планирования и реализации институциональных проектов, реализуемых за счет привлечения государственных займов;
- согласование порядка мониторинга финансового состояния заемщика, получившего гарантированный государством заем, контроль за использованием средств гарантированного государством займа;
- осуществление прогноза состояния государственных финансов;
- согласование порядка мониторинга и формирования сведений о состоянии государственных финансов;
- разработка системы региональных стандартов для населенных пунктов;
- определение порядка отбора проектов государственно-частного партнерства, для предоставления или увеличения объема поручительств государства;
- осуществление оценки реализации республиканских государственных инвестиционных проектов;
- согласование бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих планы развития государственных органов;
- определение порядка привлечения, использования, мониторинга и оценки использования несвязанных грантов;
- определение порядка отнесения объектов к критически важным;
- разработка и утверждение методики по разработке Цифровой карты бизнеса и ряд других.
Вместе с тем ряд функций министерства предлагается исключить.
В частности, это:
- утверждение правил разработки, реализации, проведения мониторинга по реализации операционного плана государственного органа;
- утверждение перечня субъектов квазигосударственного сектора, в отношении которых определяется предельный объем внешнего займа;
- определение лимита правительственного долга, лимитов предоставления государственных гарантий и поручительств государства, утверждаемых в законе о республиканском бюджете, и лимитов долга местных исполнительных органов, утверждаемых центральным уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
- разработка и утверждение правил определения предельного объема внешнего долга квазигосударственного сектора;
- установление суммы для определения лимита предоставления государственной гарантии по поддержке экспорта и ряд других.
Полностью с документом можно ознакомиться по ссылке.
В обосновании сказано, что функции исключаются в связи с дополнением компетенцией по разработке и утверждению методик расчетов прогнозных сведений о состоянии государственных финансов, определения лимитов, предусмотренных подпунктом 3) пункта 1 статьи 137 Бюджетного кодекса, и критериев и формирования перечня субъектов квазигосударственного сектора, которым предоставлено право привлечения внешних займов.
Разработчики обещают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности. Также не потребуются финансовые затраты из государственного бюджета.
Проект размещен на интернет-портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 марта 2025 года.
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