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Право

Министерство нацэкономики будет выполнять ряд новых важных функций

Министерство национальной экономики Республики Казахстан, МНЭ РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 16:35 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство национальной экономики подготовило проект поправок в Постановление правительства "Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что поправки разработаны, чтобы привести Положение о Министерстве национальной экономики РК в соответствие с Бюджетным кодексом.

Обновленный перечень полномочий направлен на совершенствование государственного планирования, бюджетной и инвестиционной политики, управление государственными финансами и контроль за реализацией государственных инвестиционных проектов.

Среди ключевых нововведений – установление порядка формирования отчетности о развитии государственных органов, разработка долгосрочного прогноза экономического развития страны, контроль за государственным заимствованием и квазигосударственным долгом.

Ведомству планируют добавить следующие новые функции:

  • разработка совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета долгосрочного прогноза развития РК;
  • определение порядка, сроков разработки, структуры и содержания долгосрочного прогноза развития РК и взаимодействия государственных органов;
  • определение порядка, сроков разработки и структуры разделов прогноза социально-экономического развития, в том числе прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;
  • определение порядка цены отсечения по согласованию с Национальным банком РК;
  • разработка правил проведения экспертизы проектов общестранового значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Национального фонда РК путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния, а также рассмотрения наличия альтернативных источников финансирования таких проектов;
  • определение порядка планирования и мониторинга трансфертов общего характера;
  • определение перечня целей заимствований местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
  • определение лимита внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора и перечня субъектов квазигосударственного сектора, которым предоставлено право привлечения внешних займов, для включения в проект республиканского бюджета;
  • определение и утверждение порядка и формы предоставления информации субъектами квазигосударственного сектора об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет;
  • определение порядка формирования отчета по выполнению планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора отчета о результатах мониторинга планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора и оценки реализации планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора;
  • определение порядка проведения обзора расходов, определения целей, тем, объектов, критериев, объема (охвата), уровня, временных рамок, периодичности;
  • согласование критериев по кредитоспособности заемщика;
  • согласование порядка включения финансовых агентств в перечень финансовых агентств, получающих бюджетные кредиты из республиканского бюджета без обеспечения;
  • согласование процедуры по предоставлению бюджетных кредитов, в том числе перечень документов, необходимых при их представлении;
  • согласование порядка контроля за использованием бюджетного кредита по целевому назначению и наличием обеспечения исполнения обязательств по нему;
  • определение порядка формирования аналитического отчета о бюджетных рисках;
  • определение порядка оценки состояния долговых обязательств государственного сектора совместно с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
  • согласование порядка планирования и реализации институциональных проектов, реализуемых за счет привлечения государственных займов;
  • согласование порядка мониторинга финансового состояния заемщика, получившего гарантированный государством заем, контроль за использованием средств гарантированного государством займа;
  • осуществление прогноза состояния государственных финансов;
  • согласование порядка мониторинга и формирования сведений о состоянии государственных финансов;
  • разработка системы региональных стандартов для населенных пунктов;
  • определение порядка отбора проектов государственно-частного партнерства, для предоставления или увеличения объема поручительств государства;
  • осуществление оценки реализации республиканских государственных инвестиционных проектов;
  • согласование бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих планы развития государственных органов;
  • определение порядка привлечения, использования, мониторинга и оценки использования несвязанных грантов;
  • определение порядка отнесения объектов к критически важным;
  • разработка и утверждение методики по разработке Цифровой карты бизнеса и ряд других.

Вместе с тем ряд функций министерства предлагается исключить.

В частности, это:

  • утверждение правил разработки, реализации, проведения мониторинга по реализации операционного плана государственного органа;
  • утверждение перечня субъектов квазигосударственного сектора, в отношении которых определяется предельный объем внешнего займа;
  • определение лимита правительственного долга, лимитов предоставления государственных гарантий и поручительств государства, утверждаемых в законе о республиканском бюджете, и лимитов долга местных исполнительных органов, утверждаемых центральным уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
  • разработка и утверждение правил определения предельного объема внешнего долга квазигосударственного сектора;
  • установление суммы для определения лимита предоставления государственной гарантии по поддержке экспорта и ряд других.

Полностью с документом можно ознакомиться по ссылке.

В обосновании сказано, что функции исключаются в связи с дополнением компетенцией по разработке и утверждению методик расчетов прогнозных сведений о состоянии государственных финансов, определения лимитов, предусмотренных подпунктом 3) пункта 1 статьи 137 Бюджетного кодекса, и критериев и формирования перечня субъектов квазигосударственного сектора, которым предоставлено право привлечения внешних займов.

Разработчики обещают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности.  Также не потребуются финансовые затраты из государственного бюджета.

Проект размещен на интернет-портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 марта 2025 года.

Мы рассказывали, что Министерству экологии и природных ресурсов расширили функции.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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