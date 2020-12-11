Застрелившему 16-летнего казахстанца в Польше грозит пожизненный срок

Его спутнику предъявлено обвинение в том, что он не помог раненому подростку и препятствовал процессуальным действиям полиции.

Пожизненный срок грозит застрелившему 16-летнего казахстанца в Польше экс-полицейскому, сообщает zakon.kz.

Было установлено, что 51- летний полицейский на пенсии, который 1 ноября застрелил в школьном саду 16-летнего подростка из Казахстана, ранее имел так называемую "голубую карточку". Такие в Польше заводятся против виновных в домашнем насилии, - пишет Agropolska.pl.

Офицер был уволен из полиции из-за агрессивного поведения и проблем с алкоголем.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 2 ноября. 16-летний казахстанец, который учился в школе-интернате в Ключковице-Оседле по программе международного обмена, пошел с друзьями в школьный сад за яблоками.

Увидев огни приближающейся машины, ребята спрятались за деревьями. Пули попала в подростка, повредив почки, легкие и печень. Также были раны на подбородке и колене. Стрелявший и его спутник уехали, как только услышали крики мальчиков.

На следующий день стражи порядка задержали двух подозреваемых — 51-летнего полицейского в отставке, который стрелял в подростка, и 41-летнего священнослужителя из местного прихода.

Подозреваемый является охотником. Он не признал себя виновным в непредумышленном убийстве с возможным умыслом, заявив, что принял подростка за кабана.

Суд приговорил обвиняемого к предварительному заключению сроком на три месяца. За совершенное деяние ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Его спутник — 41-летний священник — остается на свободе. Ему предъявлено обвинение в том, что он не помог раненому подростку и препятствовал процессуальным действиям полиции.

Это не было несчастным случаем на охоте. Это был обычный бандитский поступок. Насколько нам известно, о стрельбе по нераспознанной цели речи не шло, цель была освещена другими людьми. На мой взгляд, он должен был видеть, что это был человек, а не дичь, — рассказал изданию президент Высшего совета Польши по охоте Рафал Малец.

В ходе следствия выяснилось, что у стрелявшего было четыре охотничьих оружия, но он никогда не проходил психологических тестов.

В МИД РК сообщили, что посольство Казахстана в Варшаве держит на особом контроле расследование по делу трагической гибели казахстанского студента в Польше.

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