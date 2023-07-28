Убийство 4-летнего мальчика в Актобе: обвиняемому отцу грозит пожизненный срок

В Актобе в ходе суда над обвиняемым в убийстве 4-летнего Данила Ахунова прокурор запросил пожизненное заключение. Предполагаемый убийца - родной отец мальчика не согласен с обвинением, сообщает Zakon.kz

По информации КТК обвиняемый Артур Ахунов продолжает настаивать, что и пальцем не трогал ребенка. Утверждает, был напуган и якобы поэтому решил хладнокровно избавиться от тела. Причем в этом, как сегодня выяснилось, Ахунову помогала престарелая мать.

"Когда зашла в квартиру, увидела, что Данил лежит на диване, закрыт одеялом. После спросила у Артура, что он сделал. В ответ последний сказал, что ребенок холодный, не пришел в себя, нужно тело спрятать. И попросил помочь ее в приказном тоне. После того как машина уехала, они пошли еще чуть дальше пешком. Она остановилась, сказала Артуру, что не будет на это смотреть. И сам Артур похоронил тело Данила" зам. прокурора Актюбинской области Азамат Кустанов

Гособвинение считает, Ахунов пытается ввести участников процесса в заблуждение и хочет уйти от ответственности.

Накануне он заявил, будто в смерти сына виноваты его младшие брат и сестра. Якобы они неоднократно роняли мальчика на бетонный пол, что и привело к трагедии. Когда прокуроры запросили пожизненный срок, Ахунов растерялся и едва не расплакался. За него все красноречиво изложил адвокат.

Защитник считает, следствие разобралось в деле не до конца, и уверен, подсудимый не заслуживает такого наказания.

Ранее мы писали, что убийство 4-летнего Данила Ахунова в Актобе в канун Нового года потрясло весь Казахстан. В смерти мальчика подозревают его отца. Мужчину арестовали на два месяца. Сначала 40-летний отец тройняшек Артур Ахунов заявлял, что оставил ребенка перед подъездом, и он пропал. Маленького Данила искал весь город.

Позже мужчина признался полиции в убийстве своего сына. Двух других его детей поместили в центр поддержки детей.



