В ЗКО создан общественный фонд для развития местного самоуправления

Общественный фонд "Медет (Опора)" нацелен на изучение и содействие решению актуальных вопросов общества.

С целью содействия развитию гражданского общества в Западно-Казахстанской области создан Общественный фонд развития местного самоуправления "Медет (Опора)", сообщает zakon.kz.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем ежегодном Послании народу Казахстана отметил необходимость принятия действенных мер по реальному развитию местного самоуправления, которое станет стимулирующим фактором для дальнейшего эволюционного развития нашего общества. Повышение общественного контроля со стороны населения, непосредственное участие населения в принятии важных решений государственными органами – все это, безусловно, будет способствовать демократизации общества, повышению гражданской активности.

Общественный фонд "Медет (Опора)" нацелен на изучение и содействие решению актуальных вопросов общества. В данный момент проведены следующие стартовые работы: опрос жителей о проблемных вопросах реформы сферы ЖКХ и трансформации КСК в ОСИ (общества собственников имущества), выявление старших домов, подъездов, улиц в частном секторе, лидеров общественного мнения; изучение и анализ результатов анкетирования, с целью установления причин недовольства населения, проблемных вопросов города, особенно его окраин, для внесения предложений по их устранению", – рассказал руководитель фонда Амангельды Давлетжанов.

В результате проведенных опросов населения определены свыше 600 лиц – старших домов, подъездов и улиц, с которыми проводится дальнейшая работа по вовлечению их в процессы самоуправления. Запущена платформа для онлайн-голосования по старшим домов в социальных сетях: medetzko.kz. Приняты 758 проблемных вопросов, выявленных в ходе опроса населения, которые уже переданы акиматам города и районов для принятия решений.

На сегодняшний день ОФ "Медет" уже проведены свыше 30 встреч с жителями г.Уральска (старшими домов, улиц, лидерами общественного мнения), районов, с главами крестьянских хозяйств, где поднимались актуальные проблемы: строительство дорог, детских площадок, вывоз мусора, доступ к интернету, водообеспечение для сельхозтоваропроизводителей, получение земельных угодий для мелких крестьянских хозяйств, выделение субсидий под солнечные энергостанции, строительство источников водоснабжения. Все проблемы требуют нового подхода в решении, активного участия граждан и госорганов, координировать действия которых намерен общественный фонд. Дальнейшее участие старших домов, улиц, лидеров общественного мнения будет продвигаться фондом уже в органах самоуправления города и области: общественных советах области, города, района, собраниях местного сообщества, различных комиссиях при государственных органах. По всем вопросам каждый гражданин может обратиться к сотрудникам фонда "Медет (Опора)": эл. почта: medetzko@mail.ru . тел. 8 (7112) 24 16 36, – пояснил А.Давлетжанов.

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