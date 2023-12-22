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Законодательство РК

В Казахстане создан Фонд развития оборонно-промышленного комплекса

В Казахстане создан фонд оборонно-промышленного комплекса Фото: МО РК
Правительство Казахстана приняло постановление от 15 декабря 2023 года "О создании акционерного общества "Фонд развития оборонно-промышленного комплекса", сообщает Zakon.kz.

"Создать акционерное общество "Фонд развития оборонно-промышленного комплекса" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.

Основным предметом деятельности фонда определена финансовая поддержка отечественных научно-технических разработок и модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса.

Уставной капитал АО сформирован за счет средств республиканского бюджета в размере 265 722 000 (двести шестьдесят пять миллионов семьсот двадцать две тысячи) тенге.

Права владения и пользования государственным пакетом акций общества передадут Министерству промышленности и строительства РК. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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