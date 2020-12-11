"Удаленка" снизила доверие к банкам - исследование

Люди хотят живого общения.

Переход от личного взаимодействия с клиентами к обезличенным цифровым транзакциям через онлайн и мобильные каналы во время пандемии ускорил подрыв доверия потребителей к банкам. К такому выводу пришли авторы глобального исследования, передает zakon.kz.

В ходе исследования аналитики Accenture опросили более 47 000 потребителей из 27 стран по всему миру, включая Россию, и сопоставили данные с аналогичными отчетами за 2019 и 2017 годы. Результаты оказались несколько неожиданными. Выяснилось, что без сильной эмоциональной связи с банком потребители воспринимают финансовые услуги как товар массового спроса, а цена является для них основным конкурентным отличием. Почти 4 из 10 опрошенных респондентов (37%) считают соотношение цены и качества одним из основных факторов для работы с банком, что делает его особенно важным (на 10 процентных пунктов больше, чем 2 года назад).

Несмотря на то, что банки давно призывают потребителей финансовых услуг использовать цифровые каналы для транзакционной деятельности, предсказать скорость развития этой тенденции в результате пандемии было невозможно. В то время как банки считают широкое внедрение цифровых технологий способом снижать затраты и предоставлять услуги 24/7, стремительный переход к запущенным «на скорую руку» цифровым услугам почти полностью убрал из банковской сферы важный человеческий фактор. В результате менее трети (29%) опрошенных потребителей доверяют банкам заботу о своем долгосрочном финансовом благополучии (43% два года назад), - отметили авторы исследования.

Менее 4 из 10 опрошенных (37%) отметили, что действительно доверяют своему банку следить за данными — это на 14 процентных пунктов меньше, чем два года назад. Несмотря на то, что общее доверие клиентов к банкам ослабевает, данные отчета говорят о том, что более половины (57%) потребителей считают, что, предлагая финансовые стратегии банк учитывает их интересы «всегда» или «большую часть времени». Еще больше опрошенных (62%) убеждены что чаще всего рекомендации, данные банками — разумные, индивидуальные и подходящие к ситуации.

Благодаря этому почти четверть (23%) потребителей финансовых услуг считают, что банки находятся в наилучшем положении для предоставления им продуктов и услуг, не относящихся к их основным сферам. Для сравнения лишь 16%, 12% и 11% респондентов сказали то же самое в отношении поставщиков технологий, медиакомпаний и необанков.

До пандемии только 15% потребителей общались с банковским консультантом по видеосвязи, но почти половина (46%) сказали, что готовы сделать это при повторном открытии филиалов, а 35% опрошенных и вовсе предпочитают видеосвязь личным встречам. При этом банки должны оценить, как различные каналы влияют на доверие потребителей. Например, при получении консультаций по продуктам и предложениям только 28% потребителей сказали, что действительно доверяют сотруднику банка, предоставляющему консультации по видеосвязи, по сравнению с 36% и 48%, которые отметили, что доверяют только сотруднику, предоставляющему консультации по телефону или лично в филиале. - пояснил один из авторов исследования Алан Макинтайр.

Один из главных выводов исследования в том, что в ближайшие годы выиграют банки, которые смогут стать клиентам настоящими доверенными советниками, сочетая удобство цифровых технологий и внимание со стороны сотрудников, оказывающих консультации. Иными словами, банкам придется выстроить оптимальную стратегию цифрового развития с возможностями "домашнего банковского офиса" и опциями уникального цифрового опыта для клиентов, а также внедрить инструменты искусственного интеллекта для ускорения автоматизации основных задач в рабочих процессах.

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