В Алматы установят прошлогодние елки
Елки будут установлены в четырех местах.
Фото : zakon.kz11 декабря 2020, 15:12
В Алматы к Новому году установят прошлогодние елки. Это произойдет после того, как казахстанцы отпразднуют День независимости, передает zakon.kz.
Новогодние елки, изготовленные в прошлом году, будут отреставрированы и установлены после 16 декабря, - говорится в ответе акимата на запрос.
Елки будут установлены в четырех местах: в Парке Первого Президента, Almaty Arena, на площади Республики и на площади "Астана".
Ранее сообщалось, что Алматы не будут украшать к Новому году. Деньги, выделенные на оформление города, вернули в бюджет и направили на борьбу с коронавирусом.
Айтурган Азимжанова
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