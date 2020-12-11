В Алматы установят прошлогодние елки

Елки будут установлены в четырех местах.

В Алматы к Новому году установят прошлогодние елки. Это произойдет после того, как казахстанцы отпразднуют День независимости, передает zakon.kz.

Новогодние елки, изготовленные в прошлом году, будут отреставрированы и установлены после 16 декабря, - говорится в ответе акимата на запрос.

Елки будут установлены в четырех местах: в Парке Первого Президента, Almaty Arena, на площади Республики и на площади "Астана".

Ранее сообщалось, что Алматы не будут украшать к Новому году. Деньги, выделенные на оформление города, вернули в бюджет и направили на борьбу с коронавирусом.

Айтурган Азимжанова

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