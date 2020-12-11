Две скважины ввели в опытную эксплуатацию на месторождении Восточный Урихтау

Во время осмотра месторождения члены делегации посетили вахтовый городок, скважину ВУ-1 и дожимную насосную станцию.

В Актюбинской области состоялась официальная церемония введения в опытную эксплуатацию двух скважин на месторождении Восточный Урихтау.

В мероприятии приняли участие председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев, первый заместитель акима Актюбинской области Нуржауган Калауов, заместитель председателя Правления по разведке и добыче Жакып Марабаев и генеральный директор ТОО "Урихтау Оперейтинг" Амангельды Таспихов.

Во время осмотра месторождения члены делегации посетили вахтовый городок, скважину ВУ-1 и дожимную насосную станцию.

В случае полномасштабной реализации проекта ожидаемая добыча может достигнуть до 1,5 млрд кубометров газа и 500 тыс. тонн нефти ежегодно. Учитывая, что извлекаемые запасы месторождения составляют порядка 12 млн тонн нефти и более 40 млрд кубометров газа, я уверен, что "Урихтау" займет свое достойное место в портфеле активов "КазМунайГаза", – отметил глава КМГ А. Айдарбаев.

Реализация первой фазы проекта Урихтау была принята решением инвестиционного комитета АО НК "КазМунайГаз" и одобрена в мае 2020 года.

В рамках реализации данной фазы предполагается ввод двух скважин месторождения Восточный Урихтау и пяти скважин месторождения Центральный Урихтау в декабре 2021 года.

Как отметили в КМГ, при успешном завершении первой фазы и благоприятной экономической конъюнктуре будет рассмотрена возможность реализации второй фазы, которая предполагает эксплуатацию 58 скважин группы месторождений Урихтау, а также строительство ряда производственных объектов.

Группа месторождений Урихтау находится в Мугалжарском районе Актюбинской области и включает в себя месторождения Центральный Урихтау, Восточный Урихтау и Южный Урихтау.

КМГ является учредителем и единственным участником ТОО "Урихтау Оперейтинг".

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