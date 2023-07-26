На месторождении "Каратурун Южный" второй месяц тушат скважину

На месторождении "Каратурун Восточный" продолжается тушение скважины №303, сообщает Zakon.kz.

24 июля в 22:30 по времени Мангыстау, на месторождении "Каратурун Восточный" началось бурение наклонно-направленной скважины №305-Н глубиной 1200м (по вертикали) для устранения последствий аварии на скважине №303.

Пожар начался еще 9 июня.

Используется станок AIDECO-160. По состоянию на 25.07.23, завершено бурение под кондуктор на 68 метров. На сегодняшний день (26.07.23) бурение продолжается.

"Бурение наклонной скважины сопровождается телеметрическим мониторингом и забойным инструментом с контролем проводки скважины, фиксацией газопроявлений и всех технологических параметров бурения. Это позволяет нам наиболее безопасно проводить мероприятия по ликвидации аварии. Работы идут согласно плану мероприятий". Главный геолог ТОО "Бузачи Нефть" Александр Касьяненко

Решение по разработке индивидуальных технических проектов по бурению двух наклонно-направленных разгрузочных скважин было принято Штабом по ликвидации аварии с учетом мнений экспертов нефтегазовой отрасли и профильных министерств.

Все мероприятия по ликвидации последствий аварии согласованы с Министерством энергетики Республики Казахстан, акиматом Мангистауской области и органами местного управления.

Скважина на месторождении "Каратурун Южный" горит с 9 июня.