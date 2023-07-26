Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На месторождении "Каратурун Южный" второй месяц тушат скважину

Второй месяц тушат скважину Фото: ТОО "Бузачи Нефть"
На месторождении "Каратурун Восточный" продолжается тушение скважины №303, сообщает Zakon.kz.

24 июля в 22:30 по времени Мангыстау, на месторождении "Каратурун Восточный" началось бурение наклонно-направленной скважины №305-Н глубиной 1200м (по вертикали) для устранения последствий аварии на скважине №303.

Пожар начался еще 9 июня.

Используется станок AIDECO-160. По состоянию на 25.07.23, завершено бурение под кондуктор на 68 метров. На сегодняшний день (26.07.23) бурение продолжается.

"Бурение наклонной скважины сопровождается телеметрическим мониторингом и забойным инструментом с контролем проводки скважины, фиксацией газопроявлений и всех технологических параметров бурения. Это позволяет нам наиболее безопасно проводить мероприятия по ликвидации аварии. Работы идут согласно плану мероприятий". Главный геолог ТОО "Бузачи Нефть" Александр Касьяненко

Решение по разработке индивидуальных технических проектов по бурению двух наклонно-направленных разгрузочных скважин было принято Штабом по ликвидации аварии с учетом мнений экспертов нефтегазовой отрасли и профильных министерств.

Все мероприятия по ликвидации последствий аварии согласованы с Министерством энергетики Республики Казахстан, акиматом Мангистауской области и органами местного управления.

Скважина на месторождении "Каратурун Южный" горит с 9 июня.

Читайте также

Автомобиль слетел с моста в Алматинской области

В Усть-Каменогорске задержан закладчик с крупной партией наркотиков

Жителя Абайской области задержали в Атырау за хранение 1500 доз мефедрона

Константин Вноровский
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
МВД изменила правила приема в учебные заведения
Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами вузов МВД
Алматинец предложил Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников
Алматинец предложил Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления