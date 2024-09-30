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Законодательство РК

Казахстанско-китайскую границу закроют на несколько дней

Казахстанско-китайская государственная граница, границы Китая и Казахстана, граница КНР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 17:22 Фото: primeminister.kz
В Комитете государственных доходов сообщили о закрытии казахстанско-китайской границы на несколько дней, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, в связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября 2024 года пропуск людей, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.
"Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", – обратились в пресс-службе КГД МФ РК.

Ранее сообщалось, что на пунктах пропуска границы Казахстана и Китая продолжается полномасштабная модернизация. Там системно внедряют цифровые сервисы.

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