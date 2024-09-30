Казахстанско-китайскую границу закроют на несколько дней

В Комитете государственных доходов сообщили о закрытии казахстанско-китайской границы на несколько дней, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября 2024 года пропуск людей, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

"Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", – обратились в пресс-службе КГД МФ РК.