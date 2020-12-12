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В Сети появилось видео, как пьяный мужчина напал на полицейского в Петропавловске

При задержании мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться.

Фото : pixabay.com12 декабря 2020, 09:15

В Сети появилось видео, как пьяный мужчина напал на полицейского в Петропавловске, сообщает zakon.kz.

10 декабря полицейским на маршруте патрулирования был остановлен гражданин 1991 года рождения в состоянии опьянения. При задержании мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться. Правонарушитель задержан, - сообщили в управление полиции Петропавловска.

Ему грозит штраф в размере 55 560 тенге либо административный арест на срок до пяти суток.

По факту неповиновения законным требованиям сотрудника полиции собран административный материал по статье 667 Кодекса РК об административных правонарушениях. Для принятия процессуального решения материал будет передан в суд.

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Публикация от ПЕТРОПАВЛОВСК ❤ КАЗАХСТАН ???? (@skopetro)


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