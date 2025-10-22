В Акмолинской области пьяный водитель напал на полицейских

В селе Жалгызкудук Целиноградского района полицейские задержали водителя в средней степени алкогольного опьянения. Мужчина пытался скрыться от сотрудников патрульной полиции и оказал им активное сопротивление при задержании, сообщает Zakon.kz

Погоня за водителем автомобиля Geely, началась когда тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Однако уйти от полицейского экипажа нарушителю не удалось. За рулем иномарки оказался 36-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Стражи порядка предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, на что мужчина ответил отказом и стал вести себя агрессивно.

"Нарушитель сорвал передний государственный номер автомобиля и выбросил его на крышу жилого дома, оказал активное сопротивление, в результате чего повредил погон офицера. Также он нанес удар ногой по заднему бамперу патрульной машины, причинив механические повреждения. После задержания мужчина был доставлен в наркологический центр села Акмол, где в его организме установлено 2,44 промилле алкоголя – средняя степень опьянения", – рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

В отношении правонарушителя составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также по факту сопротивления сотрудникам полиции и неповиновение законным требованиям с применением насилия.

