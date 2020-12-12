314 человек прилетели в Казахстан без ПЦР-справок 

Их поместили в карантинный стационар.

11 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Египта, Турции, ОАЭ, Афганистана, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана, сообщает zakon.kz.

Из 2 039 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 725 человек, без справок прибыло 314 человек - граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Нур-Султан - 8 рейсов, 629 пассажиров, со справками - 576, без справок - 53;

в аэропорт г. Алматы - 8 рейсов, 1409 пассажиров, со справками - 1 148, без справок - 261;

в аэропорт г. Шымкент - 1 рейс, прибыл 1 пассажир со справкой.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

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