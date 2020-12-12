Горячие новости
Читайте также

Строительство отеля перенесут из урочища Бозжыра

Будет выбрано другое место.

Фото : visitmangystau.kz12 декабря 2020, 13:36

Строительство отеля перенесут из урочища Бозжыра. Об этом сообщил на свей странице в Twitter министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает zakon.kz.

По предложению местных жителей, ученых и общественников строительство объекта будет перенесено за пределы территории Жабайушканского заказника. Представители компании-инвестора со своей стороны подтвердили готовность пересмотреть участок для реализации проекта и выбрать другое место уже вне заказника, - написал он.

Напомним, что ранее казахстанцы и экозащитники начали выражать недовольство в социальных сетях и были против строительства. В течение двух месяцев госорганами были проведены ряд встреч с общественностью, чтобы разъяснить важные моменты и прийти к общему решению.

17 ноября президент поручил правительству пересмотреть проект строительства в Бозжыра.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты