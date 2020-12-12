Будет выбрано другое место.

Строительство отеля перенесут из урочища Бозжыра. Об этом сообщил на свей странице в Twitter министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает zakon.kz.

По предложению местных жителей, ученых и общественников строительство объекта будет перенесено за пределы территории Жабайушканского заказника. Представители компании-инвестора со своей стороны подтвердили готовность пересмотреть участок для реализации проекта и выбрать другое место уже вне заказника, - написал он.

Напомним, что ранее казахстанцы и экозащитники начали выражать недовольство в социальных сетях и были против строительства. В течение двух месяцев госорганами были проведены ряд встреч с общественностью, чтобы разъяснить важные моменты и прийти к общему решению.

17 ноября президент поручил правительству пересмотреть проект строительства в Бозжыра.

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