В Петербурге на баннере вместо Алии Молдагуловой разместили фото сыгравшей ее актрисы

В Санкт-Петербургский дом национальностей, на претензию ответили: "Ну, они же похожи".

10 декабря жительница Петербурга сообщила о недоразумении, возникшем с размещением памятного баннера "Героические защитники Ленинграда" на площади Мужества, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Фонтанку".

На площади Мужества появился плакат "Героические защитники Ленинграда", где среди прочих указана Алия Молдагулова. Но проблема в том, что вместо ее настоящей фотографии разместили фото актрисы, которая ее когда-то играла в кино", — пишет она. В качестве подтверждения своих слов она предоставила снимок плаката.

Я шла с дочкой и увидела баннер, обратив внимание на несоответствие. Больше всего меня покоробило то, что там прямо видно, что фотографии выполнены в разных стилистиках, что они разных лет, — рассказала петербурженка. — Алия Молдагулова была защитницей Ленинграда и умерла, будучи совсем юной. Я могла бы понять, если бы информация о ней была закрытая, но ведь это не так. Айтурган Темирова, чью фотографию разместили на плакате, очень известная в Средней Азии актриса. Она играла в фильме "Снайперы", исполняла роль Алии Молдагуловой. Более того — она жива.

По ее словам, когда она позвонила в Санкт-Петербургский дом национальностей, на претензию ей ответили: "Ну, они же похожи", а в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики якобы предложили найти другую фотографию и прислать им. "Нельзя допускать подобную халатность. Особенно в городе, где столько людей погибло в годы войны", — подытожила Кусаинова.

Как сообщили изданию в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, его сотрудники в курсе допущенной ошибки и разбираются в сложившейся ситуации. В пресс-службе ведомства уточнили, что баннеры появились на городских улицах в начале декабря этого года, добавив, что соответствующую закупку размещал подведомственный комитету Санкт-Петербургский дом национальностей. Получить оперативный комментарий от его представителя не удалось.

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