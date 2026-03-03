"Кайрат" объявил о товарищеском матче со знаменитой командой в Санкт-Петербурге
Фото: Telegram/FC Kairat Almaty
В субботу, 28 марта, казахстанский "Кайрат" встретится в товарищеском матче с санкт-петербургским "Зенитом", сообщает Zakon.kz.
Об этом официально сообщила пресс-служба казахстанской команды.
"Предстоящая игра станет очередным этапом развития партнерских отношений между клубами и позволит командам поддержать игровой тонус", – говорится в посте пресс-службы "Кайрата" в Telegram.
В этом сезоне "Кайрат" принимал участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА и не смог выйти в плей-офф.
Ранее стало известно, что Дастан Сатпаев вернулся на поле после травмы и восхитил болельщиков.
