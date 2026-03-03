#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Спорт

"Кайрат" объявил о товарищеском матче со знаменитой командой в Санкт-Петербурге

Спортсмены, ФК &quot;Кайрат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 08:38 Фото: Telegram/FC Kairat Almaty
В субботу, 28 марта, казахстанский "Кайрат" встретится в товарищеском матче с санкт-петербургским "Зенитом", сообщает Zakon.kz.

Об этом официально сообщила пресс-служба казахстанской команды.

"Предстоящая игра станет очередным этапом развития партнерских отношений между клубами и позволит командам поддержать игровой тонус", – говорится в посте пресс-службы "Кайрата" в Telegram.

В этом сезоне "Кайрат" принимал участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА и не смог выйти в плей-офф.

Ранее стало известно, что Дастан Сатпаев вернулся на поле после травмы и восхитил болельщиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Завершился первый тайм матча "Кайрат" - "Зенит": команды сыграли вровень
17:48, 14 октября 2023
Завершился первый тайм матча "Кайрат" - "Зенит": команды сыграли вровень
Начался товарищеский матч "Кайрата" против "Зенита": какой будет стартовый состав
17:13, 14 октября 2023
Начался товарищеский матч "Кайрата" против "Зенита": какой будет стартовый состав
Нуралы Алип обеспечил победу своей команде в матче "Зенит" – "Оренбург"
02:20, 24 ноября 2024
Нуралы Алип обеспечил победу своей команде в матче "Зенит" – "Оренбург"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Удачно словил момент": казахстанский конькобежец оценил свою историческую победу на ЧМ
08:59, Сегодня
"Удачно словил момент": казахстанский конькобежец оценил свою историческую победу на ЧМ
Завоевавшая пять золотых медалей ЧМ казахстанка высказалась о своём триумфе
08:44, Сегодня
Завоевавшая пять золотых медалей ЧМ казахстанка высказалась о своём триумфе
Венок и цветы! Исторических чемпионов мира торжественно встретили в Казахстане
08:16, Сегодня
Венок и цветы! Исторических чемпионов мира торжественно встретили в Казахстане
Ирландский боец ответил, заинтересован ли в проведении трилогии с Нурмагомедовым
07:47, Сегодня
Ирландский боец ответил, заинтересован ли в проведении трилогии с Нурмагомедовым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: