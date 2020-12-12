Президента наделили новыми полномочиями

Токаев подписал закон.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в закон "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Согласно закону Президент получил полномочия по принятию решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иных населенных пунктов по представлению Правительства и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов.

Также Правительство наделено компетенцией по внесению Президенту представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты.

Согласно закону к городам районного значения относятся населенные пункты с численностью населения не менее 10 тысяч человек.

В настоящее время 13 из 48 городов районного значения по численности населения не соответствуют статусу города, то есть в связи с малой численностью населения в этих городах районного значения возникла необходимость изменения их статуса.

Однако действующим законодательством не предусмотрена норма по изменению статуса города районного значения в категорию села. В связи с чем были внесены поправки определяющие компетенцию по преобразованию городов районного значения в иные населенные пункты.

Предусматривается, что в случае изменения статуса города на сельское поселение проживающие там граждане получат государственную социальную поддержку, предусмотренную законодательством для сельских жителей.

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