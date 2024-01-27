КНБ наделят новыми полномочиями

Комитет национальной безопасности подготовил проект указа президента, который расширяет полномочия ведомства, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Положение о Комитете национальной безопасности РК добавлены права:

разрабатывать, приобретать, создавать (за исключением криптографических средств защиты), эксплуатировать и использовать информационные системы и электронные информационные ресурсы, специальные технические средства, системы связи, сети телекоммуникаций специального назначения, системы передачи данных, средства защиты информации от утечки по техническим каналам, программное обеспечение к ним, вооружения и оснащения, организовывать шифровальную и дешифровальную работу. Заключать в этих целях договора, контракты с государственными органами и организациями РК независимо от форм собственности, со специальными службами и с организациями иностранных государств;

создавать, приобретать, накапливать, формировать, регистрировать, хранить, обрабатывать, уничтожать, использовать, передавать, защищать электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, составляющие государственные секреты;

создавать, эксплуатировать, проводить развитие, сопровождение, интеграцию, прекращение эксплуатации, защиту информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;

осуществлять сбор, обработку, хранение, передачу, поиск, распространение, использование, защиту, регистрацию, подтверждение и уничтожение электронных документов и иных данных, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;

проводить специальную проверку сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности.

Кроме того, сотрудники КНБ будут:

осуществлять процедуру подтверждения личности по дактилоскопической информации в отношении лиц, прошедших дактилоскопическую регистрацию, при пересечении Государственной границы РК;

проводить обязательную специальную проверку граждан РК, впервые поступающих на государственную службу или вновь поступающих на государственную службу после ее прекращения, а также претендующих на занятие должности судьи, служащего Национального банка и его ведомств, служащего уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, авиационного инспектора уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, осуществляющего контрольные и надзорные функции в области авиационной безопасности, в случаях, пределах и порядке, которые установлены законодательством РК;

осуществлять психолого-социологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности;

осуществлять работу, направленную на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности;

осуществлять разведывательные мероприятия в соответствии с законодательством РК.

Также у ведомства появятся новые обязанности:

разработка инструкции по проведению обязательной специальной проверки граждан РК, впервые поступающих на государственную службу или вновь поступающих на государственную службу после ее прекращения, а также претендующих на занятие должности судьи, служащего Национального банка и его ведомств, служащего уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, авиационного инспектора уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, осуществляющего контрольные и надзорные функции в области авиационной безопасности;

разработка правил передачи государственных секретов и их носителей иностранным государствам или международным организациям;

разработка и утверждение нормативных правовых актов в области защиты государственных секретов в соответствии с целью и задачами защиты государственных секретов;

разработка и утверждение правил возмещения сотрудниками и военнослужащми органов национальной безопасности государству бюджетных средств, затраченных на обучение сотрудников и военнослужащих в военных, специальных учебных заведениях или организациях образования иностранных государств;

разработка и утверждение правил осуществления работы, направленной на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности;

разработка и утверждение стандарта поведения военнослужащего Пограничной службы КНБ РК при проведении пограничного контроля;

согласование перечня уполномоченных прокуроров, осуществляющих высший надзор за соблюдением законности в сфере внешней разведки на территории РК и ряд других.

Как поясняется, в рамках реализации Указа президента РК "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата" законом от 23 декабря 2023 года были внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения национальной безопасности.

В связи с чем проектом Указа ряд отдельных прав, обязанностей, полномочий и функций ОНБ переносится на уровень указов президента РК.

Кроме того, проектом Указа предусматривается исключение некоторых дублирующих функций ОНБ.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 февраля.