Алматинскому нарушителю-грубияну выписали штраф по восьми статьям
Общий размер штрафа составил 70 МРП (194 тысячи 460 тенге)
Полиция Алматы выписала штраф по восьми статьям нарушителю, который называл себя генералом, передает zakon.kz.
Согласно сообщению пресс-службы ДП Алматы, мужчина, 1946 г.р., сразу заявил правоохранительным органам, что не является генералом.
Ему выписали штрафы по следующим статьям:
- ст.590 ч.5 КРКобАП - управление ТС, не отвечающим требованиям технических регламентов гос.стандартов, при которых запрещается эксплуатация ТС, тонировка на стеклах
- ст.612 ч.2 КРКобАП - управление ТС лицом, не имеющим права управления
- ст.590 ч.3 КРКобАП - установка на ТС заведомо подложных или поддельных госномеров
- ст.597 ч.1 КРКобАП - нарушение правил парковки
- ст.484 ч.1 КРКобАП - нарушение правил хранения гражданского оружия
- ст.486 ч.1 КРКобАП - нарушение порядка регистрации гражданского оружия
- ст.434 КРКобАП - мелкое хулиганство
- ст.675 ч. 1 КРКобАП - незаконое ношение форменной одежды и знаков различия.
Форму, в которой находился мужчина во время инцидента, изъяли.
Автомашина правонарушителя водворена на специализированную штрафную стоянку.
Общий размер штрафа составил 70 МРП (194 тысячи 460 тенге)
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