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Алматинскому нарушителю-грубияну выписали штраф по восьми статьям

Общий размер штрафа составил 70 МРП (194 тысячи 460 тенге)

Фото : Кадр из видео12 декабря 2020, 19:06

Полиция Алматы выписала штраф по восьми статьям нарушителю, который называл себя генералом, передает zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы ДП Алматы, мужчина, 1946 г.р., сразу заявил правоохранительным органам, что не является генералом.

Ему выписали штрафы по следующим статьям:

- ст.590 ч.5 КРКобАП - управление ТС, не отвечающим требованиям технических регламентов гос.стандартов, при которых запрещается эксплуатация ТС, тонировка на стеклах
- ст.612 ч.2 КРКобАП - управление ТС лицом, не имеющим права управления
- ст.590 ч.3 КРКобАП - установка на ТС заведомо подложных или поддельных госномеров
- ст.597 ч.1 КРКобАП - нарушение правил парковки
- ст.484 ч.1 КРКобАП - нарушение правил хранения гражданского оружия
- ст.486 ч.1 КРКобАП - нарушение порядка регистрации гражданского оружия
- ст.434 КРКобАП - мелкое хулиганство
- ст.675 ч. 1 КРКобАП - незаконое ношение форменной одежды и знаков различия.

Форму, в которой находился мужчина во время инцидента, изъяли.

Автомашина правонарушителя водворена на специализированную штрафную стоянку.

Общий размер штрафа составил 70 МРП (194 тысячи 460 тенге)


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