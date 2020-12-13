Кыргызстанцы вышли на митинг против митингов

Также в Бишкеке прошел марш против гендерного насилия и судебного произвола.

12 декабря в столице Кыргызстана в разное время прошли сразу две акции — марш против гендерного насилия и судебного произвола и митинг против митингов, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24kg.

Марш стал завершением ежегодной 16-дневной кампании против гендерного насилия. На него собралось около 70 человек, которые обратили внимание на проблему насилия в отношении женщин и детей и несправедливых приговоров судов по подобным делам.

На митинг против митингов вышли представители общественных объединений "Убакыт-Время", "ЦИМ" и "Спартак". Их беспокоит то, что люди объединяются небольшими группами и выходят на митинги. Представители движений считают, что это плохо сказывается на имидже Кыргызстана, и предложили и. о. мэра Бишкека Балбаку Тулобаеву выделить специальное помещение для желающих митинговать.

Мы должны осознать, что митинги и перевороты на руку только тем, кто хочет дестабилизировать нашу страну. Мы хотим спокойных выборов, чтобы все прошло мирно. Мы просим ЦИК провести честные выборы, а также всех кандидатов, кто участвует в гонке, участвовать достойно и честно. Чтобы не было конфликтов, и никто из минного населения не пострадал, - сообщил один из организаторов.

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