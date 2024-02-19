Десятки тысяч человек вышли на митинг против президента и правящей партии Мексики

Десятки тысяч демонстрантов в розовых одеждах прошли маршем по городам Мексики и за рубежом в воскресенье в так называемом "марше за демократию", направленном против правящей партии страны в преддверии выборов, которые состоятся 2 июня, сообщает Zakon.kz.

Демонстрации, созванные оппозиционными партиями Мексики, выступали за свободные и справедливые выборы в этой латиноамериканской стране и выступали против коррупции в тот же день, когда лидер в президентах Клаудия Шейнбаум зарегистрировалась в качестве кандидата от правящей партии Морена, пишет Associated Press.

По данным правительства, около 90 000 человек выступили против нынешнего лидера страны.

Шейнбаума в основном рассматривают как кандидата на продолжение популярного лидера-популиста Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Его обожают многие избиратели, которые говорят, что он отстранил элитные партии страны от власти в 2018 году и представляет рабочий класс.

Но 70-летнего президента также обвиняют в действиях, ставящих под угрозу демократию страны. В прошлом году лидер сократил финансирование избирательного агентства страны, Национального избирательного института, и ослабил надзор за расходами на предвыборную кампанию, что, по словам главы INE, может "привести к отравлению самой демократии". Розовый цвет агентства использовался демонстрантами в качестве символа.

В воскресенье в Мехико тысячи людей, одетых в розовое, собрались на главной площади города с ревом "вытащите Лопеса". Другие несли плакаты с надписью: "Сила народа больше, чем сила людей, стоящих у власти".

Среди марширующих оппозиционных организаций были Национальный гражданский фронт, "Да за Мексику", "Гражданская власть", "Гражданское общество Мексики", UNE Мексика и "Объединенные за Мексику".

Институционно-революционная партия Мексики беспрерывно удерживала власть в стране более 70 лет.

Власти американского штата Техас отказались подчиниться администрации президента Джо Байдена и предоставить федеральным пограничникам доступ к участку государственной границы с Мексикой.