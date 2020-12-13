В Казахстане запустили петицию о домашнем насилии после гибели королевы красоты в Нур-Султане

На данный момент петицию подписали более 22 тысяч человек.

В сети создали петицию "Остановим насилие над женщинами казахстана", адресованную Президенту Казахстана и парламенту республики, сообщает zakon.kz.

Петиция была создана после трагической гибели 29-летней Сымбат Кулжагаровой, которая спрыгнула с высотки, обвинив своего мужа в избиении и в том, что он забрал ее несовершеннолетних детей.

Авторы петиции выдвигают ряд требований. В частности, предлагается "разработать государственный стандарт оперативных мер по сбору доказательств и выявлению фактов психологического насилия, экономического насилия, религиозного насилия, преследования, угроз, шантажа, принудительного оформления кредитов на членов семьи".

Также создатели петиции требуют перевести статьи "побои" и "причинение легкого вреда здоровью" в разряд уголовных проступков. При этом Министерство здравоохранения хотят обязать вынести в отдельную статистику и картотеку всех жертв бытового насилия.

Также на странице Немолчиkz в Facebook появилось обращение с требованием честного расследования гибели Сымбат Кулжагаровой. Родственники и друзья девушки не верят в ее суицид и не верят в наличие записки, в которой погибшая никого не винит в своей смерти.

Она не была никогда психически нездоровой. Она вышла замуж здоровой, жизнерадостной и у нее было много планов. Она не могла покончить с собой, она была в борьбе, у нее был адвокат, она была у цели и готова была наказать супруга, привлечь к уголовной ответственности, - говорится в обращении.

Через четыре года после семейной жизни девушка решилась подать на развод, но супруг не был согласен. Он угрожал психбольницей и лишением родительских прав. В результате мужчина насильно поместил ее в городской центр психического здоровья. После недели пребывания в центре, девушка была жестоко избита - ей пришлось обратиться в больницу из-за множественных обширных гематом по всему телу. Мужчина продолжил избивать жену и повторно поместил в центр.

В публикации было отмечено, что в 2013 году, Сымбат стала финалисткой конкурса "Мисс СССР" в Лондоне. "Мисс Казахская СССР" прошел 15 февраля 2013 году в Лондоне. В нем приняли участие восемь девушек. Лучшей из лучших стала жительница Актау, выпускница экономического лицея и университета KIMEP, на тот момент студентка LSC ("London school of commerce") Сымбат Кулжагарова.

Напомним, Сымбат Кулжагарова погибла в ночь с 9 на 10 декабря от падения с высоты. Тело девушки нашли около одного из ЖК в Нур-Султане.

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