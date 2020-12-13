У Казахстана есть огромный риск уронить имидж среди Прикаспийских стран - эколог

Чтобы иметь возможность не загрязнять каспийское море, необходимо установить онлайн мониторинг на объектах нефтегазовых месторождений, подчеркнул эколог.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в Мангыстаускую область встретился с членами Регионального Экологического Совета ассоциации региональных экологических инициатив по Западному-Казахстану "Ecojer", сообщает zakon.kz.

По информации официального телеграм-канала министерства экологии, во время встречи были обсуждены экологические проблемы региона. Так, Председатель Регионального экологического совета Мангистауской области Кажимурат Хайрушев рассказал о частных нарушениях экологических требований нефтегазовыми компаниями и о ликвидации разливов нефти на случай порыва нефтепроводов. По его мнению, чтобы иметь возможность не загрязнять каспийское море, необходимо установить онлайн мониторинг на объектах нефтегазовых месторождений. Кроме того, есть вопросы связанные с ТБО.

У Казахстана есть огромный риск уронить имидж среди Прикаспийских стран, если не предпринять реальные меры, - считает Кажимурат Хайрушев.

Эко-амбассадор Адильбек Козабаков поднял вопрос о необходимости номинировать озеро Караколь в Рамсарский список водно-болотных уголий. Он разъяснил понятие Рамсарской конвенции и пользу для природы Казахстана от этого серьезного международного документа, говоря о теме Всемирного дня дикой природы на 2020 год "Защита жизни на Земле". Проблемные вопросы касательно озеленения в регионе озвучил Кирилл Осин.

Своим мнением вокруг проблем экологии в регионе поделился и руководитель проектного офиса "Экология - адалдық алаңы" Асет Манов.

Говорили и о необходимости уделить должное внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения в школах и вузах. Кроме того, проблемы вокруг пыления карьеров щебня вокруг Щетпе, рекультивации хвостохранилища "Кошкар-Ата", ужесточении административного и уголовного преследования граждан совершающих правонарушения, борьбы с браконьерством на Каспий также не остались в стороне.

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