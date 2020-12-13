В Госдуме РФ надеются, что инцидент со словами Никонова о Казахстане будет улажен

Россия и Казахстан поддерживают прочные дружеские и партнерские связи в разных сферах, подчеркнул депутат Виктор Водолацкий.

В Госдуме надеются, что инцидент с высказываниями депутата Вячеслава Никонова по поводу Казахстана, будет улажен, сообщает zakon.kz.

Россия всецело признает суверенитет Республики в тех границах, в которых она существует, заявил ТАСС первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Российская Федерация признает суверенитет Республики Казахстан в тех границах, в которых она существует, - подчеркнул парламентарий. - Самое главное, что для нас Казахстан - это дружеское государство, с которым у нас очень много подписано соглашений, договоров". Водолацкий напомнил, что Казахстан участвует в совместных программах в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза. "[Казахстан] самый активный наш партнер в рамках работы СНГ, - заметил он.

"Поэтому я думаю, что этот конфликт будет улажен, а то, что произошло во время обсуждения с политологами [с участием Никонова], интерпретировать можно по-разному", - продолжил депутат. Он выразил мнение, что "Вячеслав Алексеевич [Никонов] не подразумевал, что могут возникнуть какие-то последствия" из-за обсуждения вопросов истории. "Я думаю, инцидент будет исчерпан", - резюмировал он.

Ранее МИД Казахстана передал ноту РФ в связи с высказываниями Никонова.

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