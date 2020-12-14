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На севере Китая обнаружили 120 гробниц древних тюрков

Гробницы гуннов обнаружены при раскопках в автономном районе Внутренняя Монголия.

Фото : Синьхуа14 декабря 2020, 01:53

В ходе раскопок на севере Китая обнаружено 120 гробниц, принадлежащих древним гуннам, передает zakon.kz со ссылкой на Синьхуа.

Археологи раскопали восемь гробниц и обнаружили в них деревянные гробы, человеческие кости, железные ножи, керамику, лакированные изделия и жертвенных животных.

В одной из гробниц найдено 83 железных цветка в форме чашечки.

На железных украшениях имеются также следы шелковой ткани, указывающие на то, что когда-то деревянный гроб был обернут шелком, отметил археолог из Исследовательского института культурных реликвий и археологии Внутренней Монголии Сун Годун.

По словам Суна, комплекс гробниц может служить важным ориентиром для археологических исследований тюркского народа гуннов.


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