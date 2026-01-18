#Казахстан в сравнении
Мир

Мощный взрыв прогремел на заводе на севере Китая

взрыв на заводе в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 18:15 Фото: скриншот видео
В городе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая на листопрокатном заводе прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на городское управление по ЧС, инцидент произошел в 15:00 (12:00 по времени Астаны) на заводе компании Baogang United Steel. Известно, что предприятие специализируется на производстве стальных листов.

"Взрыв вызвал заметные толчки в близлежащих районах", – отмечается в сообщении.

По данным издания, пять человек числятся пропавшими без вести, еще 66 были госпитализированы.

На месте взрыва работают спасатели. Выясняется причина аварии.

Ранее сообщалось, что взрыв удалось предотвратить в Караганде во время крупного пожара.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
