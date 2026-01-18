Мощный взрыв прогремел на заводе на севере Китая
Как пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на городское управление по ЧС, инцидент произошел в 15:00 (12:00 по времени Астаны) на заводе компании Baogang United Steel. Известно, что предприятие специализируется на производстве стальных листов.
"Взрыв вызвал заметные толчки в близлежащих районах", – отмечается в сообщении.
По данным издания, пять человек числятся пропавшими без вести, еще 66 были госпитализированы.
An explosion occurred at a factory in western Baotou City, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, at around 3 p.m. Sunday, local authorities said. The blast caused noticeable tremors in its surrounding areas. Casualties remain unclear as rescue operations are underway. pic.twitter.com/pWLcidyxgO— China Xinhua News (@XHNews) January 18, 2026
На месте взрыва работают спасатели. Выясняется причина аварии.
Two killed, five missing and 66 hospitalized in factory explosion in China's Baotouhttps://t.co/vbcbwOoI6l pic.twitter.com/RJbRqtSSaa— CGTN (@CGTNOfficial) January 18, 2026
