Плакат с надписью "Северный Казахстан-казахская земля" на заборе консульства РФ повесили активисты

Отмечается. что полиция задержала активистов.

В Алматы активисты повесили плакат с надписью "Северный Казахстан — это казахская земля!" на заборе консульства России, передает zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице в facebook журналист Бахытжан Бухарбай.

Ұзынқұлақ донес до меня о том, что лидеры молодежного движения "Намыс" повесили протестный плакат с надписью "Северный Казахстан ‒ это казахская земля" перед консульством Российской Федерации против высказывания российского депутата Вячеслава Никонова. Мне кажется, надо было уже идти дальше и написать "Оренбург ‒ казахская земля". Тогда бы получился симметричный ответ. Как бы ни было, ребята молодцы, - написал он.

В публикации отмечается, что полиция задержала активистов.

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