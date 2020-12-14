В Госдуме РФ прокомментировали слова Никонова о Казахстане

Российская Федерация признает суверенитет Республики Казахстан в тех границах, в которых она существует.

Россия всецело признает суверенитет Казахстана, две страны поддерживают прочные дружеские и партнерские связи в разных сферах, поэтому инцидент с высказываниями депутата Госдумы Вячеслава Никонова будет улажен. Такое мнение выразил первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Российская Федерация признает суверенитет Республики Казахстан в тех границах, в которых она существует. Самое главное, что для нас Казахстан — это дружеское государство, с которым у нас очень много подписано соглашений, договоров, — подчеркнул парламентарий.

Водолацкий напомнил, что Казахстан участвует в совместных программах в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза.

"(Казахстан) самый активный наш партнер в рамках работы СНГ", — заметил он.

Поэтому я думаю, что этот конфликт будет улажен, а то, что произошло во время обсуждения с политологами (с участием Никонова), интерпретировать можно по-разному, — продолжил депутат.

Он выразил мнение, что "Вячеслав Алексеевич [Никонов] не подразумевал, что могут возникнуть какие-то последствия" из-за обсуждения вопросов истории.

Я думаю, инцидент будет исчерпан, — резюмировал он.

Ранее МИД Казахстана передал ноту РФ в связи с высказываниями Никонова. Как сообщила пресс-служба ведомства, замминистра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков в ходе встречи с временным поверенным в делах РФ Александром Комаровым выразил недоумение "по поводу высказываний на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России [и Советского Союза]". В МИД Казахстана отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами.

Сам Никонов в своем Telegram-канале в субботу написал, что "интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан", и именно об этом он говорил в передаче "Большая игра". Он также выразил "самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана".

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