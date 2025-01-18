Между Казахстаном и Россией нет никаких разногласий в пограничных вопросах – экспертное мнение

18 января 2025 исполнилось 20 лет со дня подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской государственной границе. Какое значение имеет сегодня этот важнейший двусторонний документ, рассказали Zakon.kz эксперты.

Уникальность данного договора заключается в том, что он не только закрепил официальные границы между двумя странами, но и оформил самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире длиной в 7 548 километров, считает политолог, депутат Мажилиса Ерлан Саиров.

"Этот стратегический договор имеет большое политическое значение как документ, который обозначает, что между Казахстаном и Россией нет никаких пограничных или территориальных проблем. Это создает прочную основу для высокого уровня экономических и социальных взаимоотношений, является гарантом соблюдения и уважения суверенитета государств-соседей". Ерлан Саиров

Одним из важнейших шагов молодого независимого Казахстана стала работа по определению и демаркации границ, отметил политолог Талгат Калиев.

В 1991 году, после распада СССР, Казахстан оказался страной, окруженной со всех сторон бывшими республиками некогда единого союза, за исключением короткой границы с Китаем. И надо было быстро и предельно четко обозначить границы нашего огромного государства теперь уже на международном уровне, утверждает эксперт.

"Надо отметить, что процесс демаркации границ был достаточно сложным, потому что во времена Советского Союза границы между республиками часто перекраивались и определялись достаточно вольно – они считались формальными линиями. Отсюда случилось множество территориальных конфликтов, некоторые из которых тянутся до их пор. Несмотря на все это, нашим дипломатам удалось решить все непростые вопросы. Казахстан показал необыкновенную оперативность и эффективность в мирном разрешении вопросов территориальной целостности на постсоветском пространстве". Талгат Калиев

Благодаря подписанным договорам о границах с Россией и другими странами Казахстан не только официально закрепил свои рубежи, он стал полноправным участником мирового сообщества, так как границы РК были зарегистрированы в Секретариате Организации Объединенных Наций, полагает политолог Газиз Абишев.

"Таким образом, казахстанская государственность была официально признана всеми странами мира. Кроме этого, договоры о границах с сопредельными странами подтвердили, что все участники исключают территориальные притязания и подтверждает стабильность двусторонних отношений". Газиз Абишев

Казахстан – девятая по площади страна мира с территорией в 2,7 млн кв. км, напомнил в своем комментарии журналист Андрей Зубов.

Протяженность сухопутных границ Казахстана составляет 13,39 тыс. километров, а водная граница по Каспийскому морю – 2,34 тыс. километров. Казахстан граничит с Россией (7,59 тыс. км), Узбекистаном (2,35 тыс. км), Китаем (1,78 тыс. км), Кыргызстаном (1,24 тыс. км) и Туркменистаном (0,43 тыс. км).

"Сегодня Казахстан полностью завершил демаркацию границы с четырьмя странами из пяти – Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Китаем. Подписаны, ратифицированы и вступили в силу соответствующие международные договоры. Переговоры по демаркации с Россией проходят продуктивно и должны завершиться по графику, а это значит, что в ближайшие годы государственная граница будет не только официально делимитирована, но и демаркирована полностью". Андрей Зубов

Многие эксперты отметили, что Казахстан показывает миру пример того, как можно мирно и дипломатично решать столь важные вопросы, сохраняя стабильность и добрососедские отношения.

Сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев направил поздравления Владимиру Путину по случаю 20-летия Договора о казахстанско-российской государственной границе, подписанного в Москве 18 января 2005 года.

"Этот исторический по своей значимости документ, основанный на общепризнанных нормах международного права, стал прочным фундаментом юридического оформления самой протяженной в мире сухопутной границы и олицетворением нашей нерушимой дружбы, добрососедства и союзничества", – говорится в телеграмме.

Отметим, что взаимоотношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией охватывают сегодня многие направления сотрудничества – между государствами подписано более 350 двусторонних международных договоров.