Актриса бросила вызов суевериям

Она ничего не скрывает от публики.

Актриса Дарья Александрова не верит в суеверия и даже бросает им вызов. Она не побоялась выложить фото новорожденного сына сразу после окончания родов, передает zakon.kz.

Известно, что Дарья родила 13 декабря поздно вечером. А уже утром вся страна увидела малыша на груди у уставшей, но счастливой мамы без ретуши и смайликов.

Дарья Александрова родила от Сергея Пасюкова, с которым сыграла свадьбу в текущем году. Забеременела актриса в апреле, и также не стеснялась выкладывать откровенные снимки без одежды, не скрывая свое интересное положение.

После родов актриса также поспешила рассказать и показать все в Instagram.

Аарон Сергеевич, добро пожаловать в наш мир и в маленькую добрую семью. Как мы тебя ждалиииии...

Счастья целых 3375 г!

Родила вчера, не спала ещё - как-то совсем не до сна. Мысли, эмоции и разглядывания бэйбика)

Личико полностью покажем, как все наши бабушки-дедушки увидят после выписки, - написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Александрова (@dariya_aleksandrova)

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