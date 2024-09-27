Актриса Мерил Стрип бросила вызов лидерам Афганистана

Удостоенная наград американская актриса Мерил Стрип гбросила вызов лидерам Афганистана, благодаря метафорам, которые она привела в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, знаменитость сравнила женщин и девочек в Афганистане с кошками, белками и птицами, ссыласяь на то, что у животных больше прав.

"Кошка может чувствовать солнце на своем лице. Она может гоняться за белкой в ​​парке... Птица может петь в Кабуле, но девушка не может, а женщина не может петь на публике. Это необычно", – заявила Стрип.

Пока слова Стрип разносились по социальным сетям, четыре страны выступили с заявлением о "беспрецедентных" мерах против правительства Афганистана за "систематическое притеснение" женщин и девочек.

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды обвинили афганских лидеров в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW).

Ранее выяснилось, что Алимхана Есенгельдиева освободили от должности посла Казахстана в Афганистане.

