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Актриса Мерил Стрип бросила вызов лидерам Афганистана

Мерил Стрип бросила вызов лидерам Афганистана, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 02:59 Julia Demaree Nikhinson/AP
Удостоенная наград американская актриса Мерил Стрип гбросила вызов лидерам Афганистана, благодаря метафорам, которые она привела в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, знаменитость сравнила женщин и девочек в Афганистане с кошками, белками и птицами, ссыласяь на то, что у животных больше прав.

"Кошка может чувствовать солнце на своем лице. Она может гоняться за белкой в ​​парке... Птица может петь в Кабуле, но девушка не может, а женщина не может петь на публике. Это необычно", – заявила Стрип.

Пока слова Стрип разносились по социальным сетям, четыре страны выступили с заявлением о "беспрецедентных" мерах против правительства Афганистана за "систематическое притеснение" женщин и девочек.

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды обвинили афганских лидеров в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW).

Ранее выяснилось, что Алимхана Есенгельдиева освободили от должности посла Казахстана в Афганистане.

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