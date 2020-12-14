Стало известно о пострадавших при пожаре в вагоне казахстанского поезда

Всего в составе поезда было 10 вагонов и 192 пассажира.

Пять человек, среди которых один ребенок в возрасте 10 лет, пострадали при пожаре в поезде Мангышлак-Актобе, сообщил на брифинге официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает корреспондент zakon.kz.

На пульт дежурного ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что загорелся багажный вагон пассажирского поезда 109 маршрутом Мангистау-Актобе. Всего в составе поезда было 10 вагонов и 192 пассажира. Получили различные степени ожоги 5 человек, они все находились в багажном вагоне поезда. Это один инкассатор, два проводника, один работник "Казпочты" 1985 года рождения и его сын 10 лет. Они получили различной степени ожоги и были доставлены в больницу Бейнеуского района. Состояние стабильное, — сообщил Уали.

По его словам, сегодня на месте работают сотрудники ДЧС и департамент полиции. Предварительная причина возгорания - взрыв газового 5-литрового баллона.

Сразу хотим сказать, что это нарушение всех норм пожарной безопасности. Хранить газовые баллоны в пассажирском поезде или в вагоне грузовой перевозке запрещается. Кого-либо штрафовать мы не имеем право, у нас вопросы рекомендательного характера. Какое наказание будет можете обратиться в департамент полиции и по компенсации это уже вопрос к АО "КТЖ", — объяснил официальный представитель.

Как сообщалось ранее, в багажном вагоне поезда "Мангышлак-Актобе" произошел пожар.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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