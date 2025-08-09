Не менее 10 человек пострадали в Таиланде во время крушения поезда
Фото: Х/KhaosodEnglish
Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Таиланде, пострадали не менее 10 человек, сообщает Zakon.kz.
По информации агентства "Синьхуа", инцидент случился 9 августа 2025 года.
"У пострадавших зафиксированы легкие травмы, их отправили в больницу", – говорится в публикации.
Также уточняется, что весь состав состоял из 12 вагонов, а сам сход случился около 05:00 по местному времени.
Других пассажиров доставили до точки назначения альтернативным транспортом. Причина произошедшего еще не установлена.
