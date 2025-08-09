#АЭС в Казахстане
Мир

Не менее 10 человек пострадали в Таиланде во время крушения поезда

поезд, Таиланд, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 12:54 Фото: Х/KhaosodEnglish
Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Таиланде, пострадали не менее 10 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства "Синьхуа", инцидент случился 9 августа 2025 года.

"У пострадавших зафиксированы легкие травмы, их отправили в больницу", – говорится в публикации.

Также уточняется, что весь состав состоял из 12 вагонов, а сам сход случился около 05:00 по местному времени.

Других пассажиров доставили до точки назначения альтернативным транспортом. Причина произошедшего еще не установлена.

Ранее одномоторный самолет с группой туристов врезался в жирафа в заповеднике дикой природы Лева в округе Меру.

Андрей Дюсупов
