В Казахстане на республиканских трассах установят "Сергеки" 

Их установят в следующем году.

В Казахстане в начале 2021 года на республиканских автодорогах установят камеры "Сергек", сообщает zakon.kz.

По информации Sputnik, в "КазАвтоЖол" планирует внедрить систему, позволяющую фиксировать нарушения и передавать их в единый реестр административных правонарушений. Ее будет устанавливать на специальных арках компания "Сергек".

Компания "Сергек" будет устанавливать арки, на этих арках будут камеры, и они будут непосредственно выявлять нарушения правил дорожного движения и передавать в единый реестр административных правонарушений. То есть на республиканских дорогах проводится работа по соблюдению безопасности дорожного движения, - рассказал председатель правления АО НК "Казавтожол" Улан Алипов на встрече со СМИ.

Он отметил, что такие арки с камерами уже ставят на действующих платных автодорогах республиканского значения. Планируется, что они заработают в марте-апреле следующего года.

К примеру, на трассе Нур-Султан - Щучинск есть арка с камерой определения скорости движения. По данным этой камеры, многие машины едут со скоростью выше 200 километров в час. При этом допустимая скорость составляет 140 километров в час.

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