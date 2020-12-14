Горячие новости
Читайте также

В Казахстане на республиканских трассах установят "Сергеки" 

Их установят в следующем году.

Фото : wikimedia.org14 декабря 2020, 15:07

В Казахстане в начале 2021 года на республиканских автодорогах установят камеры "Сергек", сообщает zakon.kz.

По информации Sputnik, в "КазАвтоЖол" планирует внедрить систему, позволяющую фиксировать нарушения и передавать их в единый реестр административных правонарушений. Ее будет устанавливать на специальных арках компания "Сергек".

Компания "Сергек" будет устанавливать арки, на этих арках будут камеры, и они будут непосредственно выявлять нарушения правил дорожного движения и передавать в единый реестр административных правонарушений. То есть на республиканских дорогах проводится работа по соблюдению безопасности дорожного движения, - рассказал председатель правления АО НК "Казавтожол" Улан Алипов на встрече со СМИ.

Он отметил, что такие арки с камерами уже ставят на действующих платных автодорогах республиканского значения. Планируется, что они заработают в марте-апреле следующего года.

К примеру, на трассе Нур-Султан - Щучинск есть арка с камерой определения скорости движения. По данным этой камеры, многие машины едут со скоростью выше 200 километров в час. При этом допустимая скорость составляет 140 километров в час.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты