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На барахолке в Алматы установят камеры "Сергек"

Сергек установят на барахолке в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 10:58 Фото: Zakon.kz
На проезжей части алматинской барахолки до конца марта установят камеры видеонаблюдения "Сергек", сообщает Zakon.kz.

Такое поручение 15 марта дал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района.

Алматинцы попросили акима навести порядок на шоссе Северное кольцо и прекратить там хаотичную парковку частных извозчиков. По словам горожан, таксисты игнорируют правила дорожного движения на данном участке. 

"Всего в текущем году в Алатауском районе планируется установить 37 камер "Сергек". Одну из них я поручаю установить на шоссе Северное кольцо до конца Наурыза", – отметил Ерболат Досаев.

Всего в 2024 году планируется установить около 10 тыс. камер видеонаблюдения в Алматы.

14 марта в пресс-службе Sergek Group напомнили, какие виды нарушений ПДД фиксирует система "Сергек". 

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