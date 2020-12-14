Казахстан арендовал территорию у России - депутат Госдумы

Депутат считает, что его коллега Никонов, заявивший, что "территория Казахстана - большой подарок России", прав.

Депутат российской Госдумы Евгений Федоров заявил, что Казахстан арендовал территорию у России. Он недоумевает, почему казахстанский МИД не признает, что территория РК - подарок РФ, передает zakon.kz.

На канале "БЕЛРУСИНФО" в YouTube Федорова спросили, как он прокомментирует высказывание депутата Госдумы Вячеслава Никонова о том, что территория Казахстана - большой подарок России.

Вот что он ответил:

Никонов ничего не сказал нового, кроме того, что до этого говорил Путин. Только Путин не называл Казахстан, как субъект подарка. Даже был какой-то комментарий чиновника в Казахстане, что Путин имел в виду Украину. Почему чиновник в Казахстане за Путина решает, что Путин имел в виду, я не знаю. Никонов Вячеслав, грубо говоря, он начинает разворачиваться в линию национально-освободительного движения, мировоззрения, которого соответственно сопровождает любого патриота Отечества. А вот реакция Казахстана... С точки зрения нормальной реакции, какой должна быть реакция? Представьте, что вы подарили своему приятелю автомобиль. И потом через годик к нему приехали и спрашиваете: "Как поживает мой подарок, Вася?" А ваш приятель Вася говорит: "Какой подарок? Ты что, это не подарок, это я у тебя этот автомобиль добыл или что-то сделал. Вот как вы будете относиться к такому приятелю? Вы поймете, что это кидалово, что это далеко не приятель, потому что нормальный человек скажет: "Большое спасибо, классная тачка или не классная. Но большое спасибо, я помню и обязательно отдарюсь, как будет возможность". Это нормальные отношения? А вот когда официальный орган Казахстана заявляет: "А мы никаких подарков не помним. Это вообще не подарок, это мы у вас отняли". Ах, если мы у вас отняли - тут либо подарок, либо отняли - тогда давайте с вами разговаривать по-другому, другим языком, ребята казахстанцы. Одно дело, добрый русский человек вам подарил и вы это цените и дружите с ним, а другое дело, что вы на него плюнули, как в данном случае сделал МИД Казахстана. Когда мы поднимаем вопрос возврата территорий и восстановления незаконных решений 91 года, на самом деле у нас ограничение только одно - моральное ограничение. Вроде друзья, вроде ссориться с ними не хорошо. Но если, оказывается, мы не друзья и наши подарки не цените, так вы нам руки развязываете, ребята. То есть последний аргумент морального плана упал после заявления казахского МИДа. Понимаете, о чем я говорю, да? А это означает, что Россия должна потребовать: раз вы это не признаете подарком, значит тогда отдайте, потому что вы взяли незаконно. Почему незаконно? Потому что в 90-м году был принят закон, за который голосовали в Казахстане, Конституционный закон Советского Союза, в котором подробно прописаны условия выхода республик из состава СССР. Там много чего, что, естественно, нарушено. Но в данном случае мы говорим о вопросах территории. Кому какую территорию иметь в результате выхода из состава Советского Союза. И там русским языком, подчеркиваю, в Казахстане за этот закон тоже голосовали и с ним согласны - прописано, что в случае выхода из территории Советского Союза республики она отдает Советскому Союзу территорию, полученную после ее вхождения в Советский Союз. Точка. То есть, это правовой вопрос. Соответственно, каждая республика примеряется к этому закону, если она вышла. Понятно, что она незаконно вышла, но это отдельная история. Вот как человек арендовал у вас полдома, половина ему принадлежала, а вторую половину у вас арендовал. Потом он сказал: "Все, я как бы ухожу". Вы говорите: "Ну хорошо, все понятно, аренду отдай, мебель мою отдай и уходи". Нормально? Это же обычная позиция? Или арендатор вашей квартиры должен теперь ей владеть? С какой это стати? В данном случае Казахстан арендовал у Советского Союза территорию, в конкретном количестве этой территории, случайным образом 100% своей территории. Но это уже детали этого процесса. Хотите уходить товарищ Назарбаев, Токаев, МИД, хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный, Алма-Ату и все остальное и уходите. Они скажут, а у нас не остается территории, куда идти. А мы здесь причем?

12 декабря МИД Казахстана передал ноту России в связи с высказываниями депутата Госдумы Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России".

Замминистра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков во время встречи с временным поверенным в делах РФ Александром Комаровым выразил недоумение по поводу этого высказывания. В МИД Казахстана отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами.

Сам Никонов в своем Telegram-канале написал, что "интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан", и именно об этом он говорил в передаче "Большая игра". Он также выразил "самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана".

Позже в Госдуме заявили, что Россия всецело признает суверенитет Казахстана, две страны поддерживают прочные дружеские и партнерские связи в разных сферах, поэтому инцидент с высказываниями депутата Госдумы Вячеслава Никонова будет улажен.

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